В Челябинской области до конца мая изменят порядок движения электричек

Временно отменили составы из Челябинска до Миасса и Бакала

В Челябинской области до конца мая изменят график движения и расписание пригородных поездов. Речь идет о локомотивах, следующих в сторону Миасса, Бакала, Златоуста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндора.



На перегоне Мисяш — 238 км Южно-Уральской железной дороги займутся обновлением пути. Работы будут вести в будни. В выходные поезда будут следовать по обычному расписанию.

Временно не будут курсировать пригородные поезда:

№ 6005 Челябинск — Миасс-1 с 15 по 17 мая, с 21 по 23 мая, с 29 по 31 мая;

№ 6016 Миасс-1 — Челябинск с 15 по 17 мая, с 21 по 23 мая, с 29 по 31 мая;

№ 7135 Челябинск — Бакал 15, 16, 21, 22, 28, 29 мая;

№ 7136 Бакал — Челябинск 16, 17, 22, 23, 29, 30 мая.

Маршрут некоторых пригородных поездов 15, 16, 21, 22, 23, 29, 30 мая будет ограничен от/до станции Бишкиль:

№ 6007 Челябинск — Миасс-1 не будет курсировать на участке Бишкиль — Миасс-1 (конечный пункт маршрута — ст. Бишкиль);

№ 6008 Миасс-1 — Челябинск не будет курсировать на участке Миасс-1 — Бишкиль (начальный пункт маршрута — ст. Бишкиль).

На златоустовском направлении график движения поездов изменится с 14 по 17, с 21 по 23, с 28 по 31 мая.

Речь идет о поездах № 6003, № 6055 сообщением Челябинск — Златоуст, № 6042, № 6056 сообщением Златоуст — Челябинск, № 6041, № 6007, № 6015 сообщением Челябинск — Миасс-1, № 6002, № 6032 сообщением Миасс — Челябинск, № 6117, № 6129 сообщением Златоуст — Кропачево, № 6116, № 6130 сообщением Кропачево — Златоуст, № 7136 Бакал — Челябинск, № 7135 Челябинск — Бакал.

22, 23, 24, 29, 30, 31 мая изменится расписание пригородного поезда № 6423 Кропачево — Дема.