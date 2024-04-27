Ветераны Великой Отечественной смогут бесплатно ездить в пригородных поездах на Урале

Акция будет действовать весь май

С 28 апреля по 31 мая ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в пригородных поездах на Урале, об этом сообщает Свердловская пригородная компания.

Оформить бесплатный билет можно во всех пригородных кассах и поездах. Для этого понадобится паспорт и имеющееся удостоверение: участника Великой Отечественной войны, инвалида войны или о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Акция действует на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и ХМАО-Югры.

С одним участником или инвалидом Великой Отечественной войны возможен проезд без оплаты одного сопровождающего.