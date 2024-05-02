В День Победы для челябинцев выступит Григорий Лепс

Концерт «Мы эту Победу вовек не забудем» пройдет на площади перед Торговым центром

На празднование 79‑й годовщины Победы в Челябинске подготовили программу из выступлений артистов, кинопоказов под открытым небом и театральных представлений. Главной звездой вечера станет Григорий Лепс. Подробной программой 9 Мая поделились в администрации города.

С 9 утра до 9 вечера в Челябинске запланированы праздничные мероприятия на нескольких центральных площадках города — в парке Гагарина, на площади Революции, Театральной площади. Концертная программа с участием народного артиста РФ Григория Лепса запланирована на 17:00 на площади у Торгового центра (улица Каслинская, 64). Вместе с певцом выступят воспитанники Детских школ искусств, ведущие артисты региона и Эстрадный оркестр Антона Бугаева.

В администрации Челябинска сообщили, что в этот день традиционно ограничат движение автомобилей в центре города. Подробную информацию о праздновании 79‑й годовщины Победы можно узнать на официальном сайте мэрии.

Возрастное ограничение: 6+