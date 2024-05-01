Телемарафон «Все для Победы!» стартовал в Челябинской области с 1 мая

Народный фронт и ОТВ подведут его итоги 9 мая

1 мая стартовал очередной специальный телемарафон Народного фронта на ОТВ. Его приурочили ко Дню Великой Победы. Организаторы большого сбора для бойцов СВО сообщают, что итоги марафона подведут 9 мая.

«Марафон начинается уже сегодня, прямо сейчас вы можете помогать нашим бойцам. Также вы можете принести гуманитарную помощь в наш исполком»,

— сообщили в Народном фронте.

9 мая будут подведены итоги праздничного телемарафона в студии телеканала ОТВ. Гости расскажут, в чем нуждаются бойцы на передовой, как собирается помощь для них. В эфире телеканала весь день будет транслироваться специальный куар-код, по которому можно перевести деньги. Зрители узнают последние новости с фронта из первых уст.

За время работы проекта «Всё для Победы!» в Челябинской области собрали 174 миллиона рублей. Из них 23 миллиона — благодаря телезрителям ОТВ. Перечислить деньги можно уже сейчас по ссылке.

