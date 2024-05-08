Челябинец 14 лет ищет пропавшего в Великую Отечественную войну деда

Делимся второй историей из жизни поисковых отрядов

В преддверии Дня Победы мы продолжаем публиковать материалы о тех, кто спустя почти 80 лет после войны не забывает о героическом подвиге народа и своих предков. Мы поговорили с участником отряда «Импульс» Сергеем Кондратцевым, который в 2010 году на базе ГУ МЧС России по Челябинской области вместе с товарищами организовал поисковый отряд «Ориентир». С тех пор, вот уже 14 лет, он отправляется в путь по местам боевых действий, чтобы поднять и перезахоронить бойцов. Но его главная мечта — найти своего дедушку, пропавшего под городом Старая Русса, что в Новгородской области.

«Добрый день, здравствуйте, мои дорогие жена Прасковья Матвеевна и дочка Галя. Шлю я вам свой красноармейский пламенный привет и сообщаю, что я на сегодняшний день жив и здоров, и того и вам желаю! Зима кажется долгая, всю зиму на лыжах да на лыжах, с утра до ночи. Когда кончится зима — не знаю. Пока до свидания, целую руку. Ваш Коля», — такие письма писал в начале весны 1942 года старший сержант Николай Мызгин своим любимым.

К сожалению, вернуться к своим родным солдат 248-го отдельного лыжного батальона не сумел. Он пропал без вести весной того же года. Его последнее письмо пришло домой 15 марта 1942 года. И только по воспоминаниям боевого товарища можно было понять, что случилось с солдатом. В письме к семье Николая Мызгина он напишет:

«Я занес его за угол избы, как уже немцы оказались на улице. Он мне говорит: „Давай спасайся сам, пока тебя немцы не захватили живьем, уходи скорее“. Я не дождался его смерти, только отошел — и сразу же его захватили немцы. Но он должен был погибнуть — очень сильно ранен был».

Сергей Кондратцев, чтобы найти примерное место гибели предка, поднимал оставшиеся письма. На единственном сохранившемся конверте он нашел штамп с номером 557 — Северо-Западный фронт — и цифры «15, 16», указывающие на 1-ю Ударную армию. Из этого поисковик узнал, что его дед принял участие в боях Новгородской области. Там же, в районе города Старая Русса, Сергей Кондратцев вместе с поисковым отрядом во время экспедиций находил лыжную мазь и кусочки белых маскхалатов — доказательства боевых действий с участием лыжных формирований.





Сергей Анатольевич был «специалистом по архивам» отряда «Ориентир», сейчас ту же роль выполняет в отряде «Импульс». Перед поездками на «Вахты Памяти» поисковик проводит серьезную работу по поиску достоверной и точной информации, ищет упоминания мест сражений. Однажды даже нашел аэрофотосъемку «Люфтваффе»: на снимках с разницей в месяц отчетливо видны дома и спокойная мирная жизнь — и выжженные, уничтоженные земли, будто после апокалипсиса.

Желание отыскать деда и работа в поисковом движении сделали из полковника внутренней службы в отставке Кондратцева одного из ведущих специалистов-поисковиков на Урале, который бывал даже в Центральном архиве Министерства обороны России. Также Сергей Кондратцев является одним из немногих исследователей малоизвестного эпизода Великой Отечественной — формирования уральских лыжных батальонов, которые звались «Снежными призраками» и «Белыми дьяволами».





В 2013 году мужчина впервые побывал на местах сражения своего деда и даже смог отыскать медальон с сохранившимся вкладышем, благодаря которому поисковики установили личность пулеметчика Владимира Касьяненко — 19-летнего парня, уроженца хутора Заря Труда Одесской области.

Всего за годы поисковой деятельности Сергей вместе с товарищами поднял около 200 солдат, и лишь два десятка из них были опознаны. Но он продолжает искать своего родственника, а вместе с ним — всех не вернувшихся из боя. Ведь до сегодняшних дней чудовищное количество воинов, в том числе и южноуральцев, так и лежит в болотах и лесах…