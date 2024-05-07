Челябинцы находят пропавших солдат времен Великой Отечественной по всей России

Рассказываем о жизни поисковиков и самых необычных ситуациях на раскопках

В преддверии Дня Победы корреспондент нашего информагентства поговорила с участником челябинского поискового отряда и узнала, как ищут пропавших без вести солдат. Весь год поисковики работают на заводах, в МЧС или приставами, но на две недели весной отправляются в богом забытые деревни из двух домов, чтобы отыскать останки советских солдат. Мы узнали мистические случаи из работы поисковиков, от которых во время интервью у нас бежали мурашки.

Часто люди идут в поисковый отряд, потому что хотят найти погибших родственников. Иногда их ведет случай, приглашения друзей или патриотический дух. Дмитрий, с которым мы общались, признался, что интерес к поисковому движению появился, когда он делал семейное древо на урок ребенку. Незнание собственной истории, о которой не рассказывали родственники, побудило начать искать всю возможную информацию на сайтах-архивах. Позже это выросло в желание помочь другим людям узнать о своей семье, в том числе о пропавших без вести солдатах.

Просто собраться компанией неравнодушных и отправиться в западные области страны на раскопки не получится. Поисковик с десятилетним стажем Дмитрий рассказал, что перед поездками проводится большая работа по поднятию советских архивов и поиску мест сражений. Поисковики, с которыми мы общались, ездят в основном под Волгоград и в Новгородскую область. Это всегда глухие деревни из двух-трех домов или буквально пустые поля и степи. Под Волгоградом поисковики работали прямо на месте съемок фильма «Они сражались за Родину» — актеры в воспоминаниях признавались, что находили останки солдат, когда рыли окопы для съемок.

Несмотря на собранный перед поездками массив информации, поисковики много общаются с местными жителями, но очень осторожно — многие передают мифы или привирают факты, о которых когда-то слышали, но немного додумали. И все же — общение с местными очень помогает.

«К нам один раз пришел мужичок и сказал: „А что вы тут ищите? У меня вот в деревне мать с бабкой солдат после боя хоронили, мне тогда шесть лет было. Они в погреб старой церкви всех перетаскали“. Ну, мы решили проверить: заехали в местный приход, попросили благословение батюшки копать на месте церкви и отправились на поиски. От старинной церкви там остался один фундамент. И мы из того погреба подняли 19 солдат! Вот только у одного лишь медальон сохранился», — рассказал нам Дмитрий.

Все, что осталось от церкви, — лишь каменный фундамент

У найденного в церкви бойца нашли родственников в Крыму и десять лет назад перезахоронили. Но такие истории большая редкость — потомков очень тяжело найти. Приходится поднимать архивы, шерстить соцсети и обращаться в районные администрации. А порой люди не верят, что к ним стучатся поисковики, — так было в прошлом году. Пожилой мужчина в Челябинске, у которого нашелся погибший дядя, не стал открывать дверь незнакомцу, представившемуся поисковиком, — вдруг это грабитель?

Существуют у поисковиков и свои мистические истории, в которые невозможно поверить. Так, в 2013 году отряд объезжал Новгородскую область и не знал, где остановиться. И вдруг машину обогнал клин журавлей и полетел прямо над дорогой, в полуметре от земли. Мужчины решили, что это знак, и отправились за стаей. В деревне, в которую их привели журавли, поисковики отыскали 40 бойцов — будто, как в песне Яна Френкеля, не пришедшие с полей солдаты превратились в птиц, чтобы указать дорогу до своей безымянной могилы.

В 2016 году после нескольких неудачных дней поисков участники отряда обнаружили в лесу одинокую могилку женщины, погибшей в 1943 году. Перед могилой они озвучили ей свой просьбу: передать бойцам, что за ними пришли. В этот же день был найден боец, на следующий — еще один. В тот же год приключилась и другая история. Местные жители утверждали, что в одном месте лежит командир Красной Армии. Отряд не стал беспокоить сон солдата и ушел, но один мужчина решил проверить, вдруг все-таки остались документы. Только копнул — и на светлом небе появились черные тучи и начался гром. Поисковик тут же все бросил и ушел, а небо посветлело, как будто и не было ничего.

«Если бы я это своими глазами не видел, то ни за что бы не поверил», — рассказывает Дмитрий.

Живут поисковики на вахте в палатках. Иногда получается договориться с местными администрациями и заселиться в какой-нибудь пустой клуб. Все десять дней «Вахты памяти» они рано встают, уходят в леса и болота и весь день ищут — со щупами, металлоискателями, лопатами. Сложность жизни на этом не заканчивается — рыть землю очень тяжело. На юге она прожаривается и каменеет, в Новгородской области чуть копнешь — везде вода и болото. И хоть солдаты лежат буквально на полуметровой глубине, их личные вещи, документы или другие опознавательные знаки сгнивают полностью.

За 14 лет работы отряда его участники подняли больше двухсот бойцов, но узнать имя и адрес стало возможно лишь у десяти процентов из них — при бойцах были медальоны. И только у десяти процентов с медальонами находились родственники. Все документы бойцов за 80 лет сгнивают, а солдатские медальоны — идентификационную записку, которая хранилась в футляре, — бойцы боялись заполнять и называли их медальонами смерти. Считалось, что те, кто подпишут его, никогда больше не вернутся домой. Причем медальоны существовали только в начале войны, до 1942 года, так что погибших позже этого года опознать практически невозможно.

Так выглядит документ внутри медальона

Все находки, поднятые из земли, поисковики передают в музеи — каски, фляги, пуговицы. Так снарядили экспозиции в областях, куда отправляются на поиски, а еще музей школы олимпийского резерва на Худякова в Челябинске и стенды на пожарно-технической выставке на улице Пушкина. Правда, порой находки в музей не увезешь — они попросту могут убить. Так, в Волгоградской области поисковики наткнулись на авиационную бомбу длиной в метр — чудом не подорвались на ней. Пришлось вызывать саперов — взрывная волна разошлась на 3 километра вокруг.

К слову, поисковой работой можно заниматься и из дома — в архивах, по фотографиям. Так Дмитрий наткнулся в интернете на разлетевшееся фото могилы советских солдат в Германии. Решил проверить имена по базам данных и обнаружил, что один из захороненных — Павел Черепанов — житель Челябинской области. Родственников ему тоже удалось найти — спустя 70 лет после войны они смогли побывать на могиле своего деда.

То самое фото, завирусившееся в интернете

В этом году в преддверии Дня Победы отряд ездил под Ржев. К сожалению, именных медальонов найти не удалось, зато в прошлом году на том же месте, за две тысячи километров от родного дома, они нашли своих земляков — жителей Челябинской области. Один поисковик, живущий в Металлургическом районе Челябинска, обнаружил жителя своего же района — так тоже бывает. Только родственников найти не удалось. А второго солдата с медальоном перезахоронили летом 2023 года в селе Гусары. Но сколько еще солдат, остающихся в земле и ждущих, когда их наконец с почестями перезахоронят, — страшно представить...