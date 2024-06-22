Ко Дню памяти и скорби: история посещения братской могилы журналистом ИА «Первое областное»

Погибший на Волховском фронте прадед похоронен в тихом месте у реки Оскуй

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Теперь это День памяти и скорби. Вряд ли в России найдется семья, которую не затронула бы та война. Кто-то встретил своих героев, другие получили только похоронки. Миллионы солдат погребены в братских могилах. В небольшом селе в Новгородской области покоится Никита Махнин — прадед журналиста ИА «Первое областное» Константина Бабушкина.

— Несколько лет назад у меня проснулся интерес к истории своей семьи — кто откуда приехал, кем работал. Информацию собирал из разных источников: и документы, и рассказы родственников. На сайте «Память народа» нашел сведения о прадедах — участниках Великой Отечественной войны. И если одного я застал в живых и кое-что уже знал о нем, то судьба другого вызвала большой интерес. Никита Махнин. Он родился в 1902 году. В 1941 году вскоре после начала войны и рождения пятого сына его призвали. На фронт Никита попал в составе уральского полка из родного поселка Юргамыш Курганской области.

Отрывки записей из военных документов только вносили сумбур. В одной карточке говорится, что рядовой стрелок Махнин пропал без вести, в другой — что убит, а в третьей — что он в госпитале. При этом у подразделений, к которым он относился, указывались разные номера. Но весь путь — на территории нынешней Новгородской области в районе города Чудово. В годы Великой Отечественной частично это была Ленинградская область. Волховский фронт. Один из тяжелейших рубежей. Советские солдаты всеми силами пытались не допустить полного прорыва врага к Ленинграду, который и так находился в блокаде, и к Тихвину.





4 января 1943-го возле деревни Горка Никита Махнин получил страшные ранения, после чего его доставили в госпиталь деревни Погорелец. В журнале записана причина поступления — сквозное пулевое ранение левой половины глаза, ранение прямой кишки. 6 января он скончался от ран, а 10-го похоронен на госпитальном кладбище. Ему был 41 год.

Населенного пункта с названием Погорелец на современных картах я не нашел. Чтобы выяснить, где все-таки похоронен мой прадед, писал в администрацию Чудовского района Новгородской области. Ответ не заставил себя долго ждать: «Махнин Никита Тарасович внесен в списки безвозвратных потерь по Чудовскому району». Прислали даже фотографию братской могилы. Небольшое, скромное место в селе Оскуй. Туда перенесли захоронения павших воинов из соседней деревни Погорелец, которую фашисты уничтожили.

Лишь спустя пару лет, собравшись в Санкт-Петербург, поинтересовался, а может ли администрация помочь с поездкой на братскую могилу. Ответ администрации Грузинского поселения, где и находится Оскуй, честно, приятно удивил. Написали, что довезут до места, все покажут и расскажут. Как потом оказалось, к ним часто приезжают из других регионов, чтобы найти информацию о своих предках или посетить братские могилы, и они помогают чем могут.





Происходило это незадолго до Дня памяти и скорби. На железнодорожной станции Чудово меня встретили «Жигули». Дорога к месту назначения проходила мимо полянок и лесов, через деревни и речки. Встречались военные памятники и кладбища. Братская могила в Оскуе находится в уютном, тихом месте — рядом с одноименной рекой в окружении деревьев и кустов. Тут же небольшая деревянная церковь, старинная ветхая постройка. Оформление места захоронения вполне обычное. Есть и монумент с высеченными словами, и стенд с каменными табличками. Сотни имен погибших. И на одной плите — Махнин Н. Т.

В поездке со мной были представитель администрации и местный журналист. С ним-то я и разговорился больше всего. Тогда вся картинка сложилась. Действительно, окрестности Великого Новгорода и Чудово были местом жесточайших сражений. Боролись буквально за каждый кусок земли. Причем не раз бывало, что населенные пункты то отходили нашим, то их снова занимали враги. Деревни и села, названия которых я видел в карточках, были или есть в округе.

На братскую могилу я отвозил горсть родной земли, искусственные цветы, лампаду и табличку с информацией о прадеде. Она, к сожалению, без фотографии. Потому что ни снимков, ни каких-либо документов найти не удалось. Зато память сохранена. На малой родине имя Никиты указано на памятнике воинам Великой Отечественной войны. Упоминается он и в Книге памяти Курганской области. Табличку на братской могиле в Оскуе я сам прикрутить не смог. Ее потом привязали на столбик. Администрация присылала фотографию.





Кроме трагической гибели, в истории моего прадеда есть еще один драматический момент. Он всегда вызывает у меня слезы. Никита погиб за две недели до прорыва блокады Ленинграда. Это произошло 18 января 1943 года. Тогда силы Ленинградского и Волховского фронтов в операции «Искра» заняли Шлиссельбург и южный берег Ладожского озера. Через год город был полностью освобожден. Как знать, что бы было, если бы мой прадед остался в живых.

Вначале я писал, что в живых застал одного прадеда — участника войны. Виктор Кузнецов был водителем на Втором Белорусском фронте, он подвозил и вывозил снаряды даже под обстрелами. Получил медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», а также памятные награды. Все это мы бережно храним. О войне Виктор говорил, только когда напивался.