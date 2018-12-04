/ Безголевая серия Валерия Ничушкина достигла 22 матчей

Форвард не забивал с самого начала сезона.

Безголевая серия воспитанника «Трактора» Валерия Ничушкина достигла 22 матчей. Нападающий не может забить с самого начала сезона в НХЛ. Однако это не помешало «Далласу» одержать вверх над «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:1.

Форвард провел на льду 13 минут и 43 секунды и заработал показатель полезности «-1». На счету Ничушкина в этом сезоне 4 голевых передачи в 22 матчах регулярного чемпионата. В среднем Валерий Ничушкин проводит на льду 12 минут.

23-летний игрок выступал за «Даллас Старз» с 2013 по 2016 год. За карьеру в НХЛ Валерий Ничушкин провел 166 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативный пас. Затем игрок вернулся в КХЛ, где два сезона провел в составе ЦСКА. Летом этого года Валерий Ничушкин принял решение вернуться в НХЛ.