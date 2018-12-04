/ Первая шайба Егора Яковлева в НХЛ не спасла «Нью-Джерси Дэвилс» от шестого поражения подряд

Гол россиянина стал единственным в ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Воспитанник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев забросил единственную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Для российского защитника она стала первой в карьере в Национальной Хоккейной Лиге. Ассистентами уроженца Магнитогорска выступили Сами Ватанен и Стефан Ноэсен.

Всего игрок провел на льду 15 минут и 41 секунду и нанес 2 броска в створ ворот при показателе полезности «+1», применил 1 силовой прием, сделал 2 блок-шота и получил один малый штраф. В НХЛ Егор Яковлев проел уже 8 матчей и заработал 3 результативных балла при общем показателе полезности «-2».

Матч «Нью-Джерси» и «Тампы-Бэй» закончился победой «Тампы» со счетом 5:1. Отметим, что 4 очка в матче набрал другой россиянин, форвард Никита Кучеров.