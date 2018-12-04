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/ 28 сейвов Антона Худобина помогли «Далласу» победить «Эдмонтон»

28 сейвов Антона Худобина помогли «Далласу» победить «Эдмонтон»

Вратарь пропустил всего одну шайбу.
вчера в 21:34
  |  Хоккей

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин отразил 28 из 29 бросков и был признан третьей звездой матча против «Эдмонтон Оилерз». Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «Старз».

Единственный гол уроженец Усть-Каменогорска, начинавший игровую карьеру в магнитогорском «Металлурге», пропустил от форварда «Эдмонтона» Джуджура Хайра. По итогам встречи вратарь был признан третьей звездой встречи, а его удачные действия на последнем рубеже помогли «Далласу» продлить свою победную серию до трех матчей.

Всего в этом сезоне Антон Худобин провел 13 матчей при коэффициенте надежности 2.70 и при 0.9% отраженных бросков. Отметим, что в прошлом сезоне Худобин защищал цвета «Бостон Брюинз».

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