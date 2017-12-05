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/ После голосования журналистов «Трактор» остается без представителей на Матче звезд КХЛ

После голосования журналистов «Трактор» остается без представителей на Матче звезд КХЛ

Работники СМИ предпочли Трямкина и Сэкстона Бэйлену и Щехуре.
сегодня в 15:58
  |  Хоккей

В середине января Астана примет лучших игроков КХЛ для проведения Уикенда всех звезд лиги. К текущему моменту завершился второй этап отбора хоккеистов - свой выбор сделали представители журналистской профессии. Они определили по представителю на каждую позицию из всех дивизионов.

Дивизион Боброва на Матч звезд делегирует вратаря Райана Заполски из «Йокерита», защитника Патрика Херсли и форварда Никиту Гусева из СКА. От Дивизиона Тарасова в Астану отправятся голкипер Юлиус Гудачек из «Северстали», защитник «Витязя» Войтех Мозик и нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин, «армейский» челябинец Максим Шалунов оказался третьим в голосовании. «Южноуральский» Дивизион Харламова представят вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов, игрок обороны «Автомобилиста» Никита Трямкин и нападающий «Нефтехимика» Дэн Сэкстон. Игроки «Трактора» Ник Бэйлен и Пол Щехура расположились на третьих строчках в своих категориях. А от Дивизиона Чернышева сыграют голкипер «Сибири» Алексей Красиков, челябинский защитник «Авангарда» Евгений Медведев и форвард «Амура» Алексей Бывальцев.

Следующим, финальным, этапом станет решение Департамента проведения соревнований КХЛ.

Напомним, ранее свой выбор сделали болельщики.

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