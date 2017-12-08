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Форвард «Трактора» Пол Щехура сыграет в Матче всех Звезд

КХЛ определилась с составами на хоккейный уикенд в Астане.
сегодня в 17:15
  |  Хоккей

В январе в Астане пройдет Матч всех звезд КХЛ. Окончательный состав команд определился сегодня, Лига доукомплектовала сборные дивизионов на свое усмотрение после голосования болельщиков и журналистов. По решению КХЛ, «Трактор» на уикенде в Астане представит лучший бомбардир «черно-белых» этого и прошлого сезонов Пол Щехура.

Неделя Звезд Хоккея пройдет с 10 по 14 января в Астане и включит в себя матчи лучших представителей трех лиг. 10 января состоится Матч Звезд Женской хоккейной лиги, 11 января — Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, 13 и 14 января — Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ. — сообщили в отделе информации и ХК «Трактор».

Отметим, что на участие в звездном матче также претендовал защитник Ник Бэйлен, однако ему не хватило чуть-чуть как в зрительском, так и журналистском голосованиях.
Полные составы сборных:

ДИВИЗИОН БОБРОВА

Вратари: Райан Заполски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестёркин (СКА, выбор КХЛ);

Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Лепистё («Йокерит», выбор КХЛ);

Нападающие: Эли Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).

ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ);

Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин (ХК «Динамо» Москва, выбор КХЛ);

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин (ХК «Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).

ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ);

Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чарлз Геноуэй («Лада», выбор КХЛ);

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачёв («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ);

Защитники: Кевин Даллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ);

Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачёв («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).

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