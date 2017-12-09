Смотрите ответный матч «Трактора» против астанинского «Барыса»на 1obl.tv Команды встретятся под сводами ледовой арены имени Белоусова.



В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на 6 строчке, набрав 60 очков в 39 играх. Челябинский «Трактор» преследует соперника, уступая 1 очко после равного количества встреч.



Напомним, в предыдущей встрече 5 декабря челябинцы уступили сопернику в дополнительное время со счетом 4:3. «Барыс» вышел после перерыва в большинстве из-за удаления Пола Щехуры и реализовал численное преимущество. Таким образом, победа с попеременным успехом за текущий сезон оказывалась на стороне обоих соперников.



Смотрите, сможет ли «Трактор» выйти победителем из этого противостояния, на «Первом областном». Прямая трансляция встречи пройдет сегодня, 9 декабря, в 16:30 на сайте « Сегодня, 9 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ третий раз за сезон на льду встретятся челябинский «Трактор» и астанинский «Барыс». Команда из Казахстана наносит ответный визит после недавнего матча в Казахстане. С той встречи расклады команд в конференции не изменились.В таблице Восточной Конференции «Барыс» располагается на 6 строчке, набрав 60 очков в 39 играх. Челябинский «Трактор» преследует соперника, уступая 1 очко после равного количества встреч.Напомним, в предыдущей встрече 5 декабря челябинцы уступили сопернику в дополнительное время со счетом 4:3. «Барыс» вышел после перерыва в большинстве из-за удаления Пола Щехуры и реализовал численное преимущество. Таким образом, победа с попеременным успехом за текущий сезон оказывалась на стороне обоих соперников.Смотрите, сможет ли «Трактор» выйти победителем из этого противостояния, на «Первом областном». Прямая трансляция встречи пройдет сегодня, 9 декабря, в 16:30 на сайте « Онлайн ТВ ». Поделиться:

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