«Жаль, что меня так долго не было»: Кристиан Томас провел тренировку с «Трактором»

Форвард долгое время находится в списке травмированных.

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ХК «Трактор» провел первую тренировку после выездной серии. И на ней впервые после долгого восстановления появился Кристиан Томас, получивший повреждение еще в октябре. Официально он пока находится в «лазарете», но в любой момент форварда могут убрать из этого списка. Помимо Томаса, на травме находится и Никита Щербак.

Сам Кристиан после тренировки поделился: раньше подобных травм у него не было. Спортсмен выразил надежду, что будет чувствовать себя ещё лучше и вернётся в привычную форму.

«Было непросто, но сегодня я первый раз катался с командой и наконец-то чувствовал себя хорошо после трех месяцев. Сначала я занимался в тренажерном зале, нагружал нижнюю часть тела, понемногу начал кататься и таким образом подобрался к своей первой полноценной тренировке с командой после травмы, чему я рад», — сообщил Кристиан Томас.

Также канадский форвард рассказал, что до этого он около двух недель провел на льду один. И в начале тренировки с «Трактором» немного нервничал, но все прошло довольно хорошо.

«Ребята всегда были рядом на случай, если я поскользнусь или сделаю что-то неуклюже. К середине тренировки я уже катался на 100 процентов и чувствовал себя уверенно. Я хочу сказать, что мне жаль, что я получил такую травму и что меня так долго не было. Была проведена большая работа, чтобы я пошел на поправку, и надеюсь, что я смогу сыграть в ближайших играх, работаю в этом направлении. Нет ничего интересного в том, чтобы смотреть игры своей команды с трибун или по телевизору и не иметь шанса выйти на лед, чтобы им помочь», — отметил Кристиан Томас.

Нападающий также верит, что команда победит в важных матчах и заберется выше в турнирной таблице, хотя на данный момент ситуация очень сложная.

Напомним, «Трактор» занимает последнюю строчку на Востоке. У клуба в активе 40 очков за 47 игр. До ближайшего соперника — «Амура» — всего одно очко. А до зоны плей-офф остается 9 результативных баллов.

Следующая игра челябинцев пройдет в воскресение, 12 января, против ХК «Сочи». Прошлый матч с этой командой, который состоялся 7 января, «Трактор» выиграл со счетом 2:0.

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