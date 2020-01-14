Ещё один хоккеист представит «Трактор» на Матче Звёзд КХЛ

Хоккейное шоу пройдет в Москве 18 и 19 января.

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В ближайшие выходные, 17 и 18 января, в Москве пройдет традиционный Матч Звёзд КХЛ. Сборные четырех дивизионов Лиги примут участие в мастер-шоу, а на следующий день — в самом матче, который вновь проведут в формате мини-турнира.

Изначально было объявлено, что по выбору КХЛ в состав команды дивизиона Харламова, в котором играет «Трактор», от челябинской команды поедет Ник Бэйлен.

Но вчера «чёрно-белые» сообщили о том, что компанию защитнику составит и форвард Лукаш Седлак.

«Искренне рады и уже готовы поддерживать нашего нападающего на #KHLAllStar!», — сообщили в ХК «Трактор».

Отметим, что эти два игрока являются лучшими в команде по своим амплуа. Ник Бэйлен, который сыграл в этом сезоне 22 матча, набрал 18 очков, забив 7 шайб и отдав 11 результативных передач. А Лукаш Седлак вышел на лёд в нынешнем сезоне 43 раза и заработал 28 очков (17 шайб и 11 передач).

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лёд». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь.