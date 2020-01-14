Текстовая трансляция матча между «Трактором» и «Металлургом»

Кто одержит победу в «южноуральском дерби»?

2:1



ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

51 мин — Теперь не смог воспользоваться отличным моментом Руслан Карлин. Заблокировали его игроки «Металлурга».

50 мин — Мог Кейлоф забивать после ошибки магнитогорцев, был открыт угол ворот! Но также не хватило точности.

50 мин — Мощный бросок от Кристиана Томаса — не хватило точности игроку «Трактора». Шайба пролетела рядом с воротами.

49 мин — Тяжело входят в чужую зону магнитогорцы. Активно стали действовать челябинцы в обороне.

48 мин — Паршин набрасывал из-за угла, щитком отбил шайбу Галимов. Ее подхватил Авцин и побежал в контр-атаку на ворота Кошечкина. Голкипер «Металлурга» же поймал шайбу в ловушку.

47 мин — Зашли магнитогорцы в чужую зону. Но бросить по воротам пока не удается.

46 мин — Седлак оставил шайбу Гике, но тот не смог пробить Кошечкина. Был также шанс и у Основина, но он также не смог забить шайбу в ворота «Металлурга».

44 мин — Наброс от Матушкина на ворота «Трактора» — мимо створа.

43 мин — Бросок от игрока «Металлурга» по воротам Галимова был заблокирован.

42 мин — Паршин от правого борта нанёс бросок, но никаких трудностей у Галимова не возникло — шайба в ловушке.

41 мин — Чувствуется спешка магнитогорцев. Ошибаются сразу на входе в зону соперникаю

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 26-45 ; Броски в створ: 18-22 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 13-18 ; Блокированные броски: 13-3 ; Силовые приемы: 9-1 ; Время в атаке: 05:54-10:48 ; Штраф: 4-2

Статистика 2-го периода: Броски: 15-27 ; Броски в створ: 10-15 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 6-12 ; Блокированные броски: 6-2 ; Силовые приемы: 4-1 ; Время в атаке: 03:52-06:36 ; Штраф: 2-2

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Бросал низом Бирюков, вновь выручает Станислав Галимов свою команду!

39 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

39 мин — Очень много бросков от магнитогорцев, но всем не хватает точности.

39 мин — Расмуссен бросал, но попал в штангу. Никак не могут челябинцы выбросить шайбу из своей зоны.

38 мин — Зафиксировались игроки «Металлурга» в зоне «Трактора».

37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №55 Ник Бэйлен, задержка соперника, 2 мин.

37 мин — Вновь выручает Галимов свою команду! Фиксирует он шайбу.

36 мин — Отлично выручает свои ворота Галимов после выхода один на один Брэндона Козуна!

35 мин — Опасно возле ворот «Трактора»! Скачет шайба возле владений Станислава Галимова.

34 мин — Плотная борьба у борта в средней зоне за шайбу. Упорны игроки обеих команд.

34 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №31 Артем Михеев (№91 Эндрю Кейлоф)

33 мин — Основин прострелил через чужой пятак, но Седлак не смог подстроиться под бросок.

31 мин — Отлично разыграли шайбу магнитогорцы! Но не сумел Томаш Филиппи правильно обработать шайбу и совершить точный бросок.

30 мин — Кулемин объехал ворота, сделал бросок в ближний угол, но справился с этим Станислав Галимов, забрав шайбу в ловушку.

30 мин — Бросал Мозякин по воротам «Трактора», но не попал в створ.

29 мин — Ошибка игрока «Металлурга» в своей зоне привела к отличному моменту у Томаша Гики. Но бросок у челябинца не получился.

28 мин — Вновь горячо на пятаке «Трактора»! Никак не могут хозяева выйти из своей зоны.

27 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Металлург» №52 Максим Матушкин (№10 Сергей Мозякин, №41 Томаш Филиппи)

27 мин — Прессингует «Металлург» ворота «Трактора»! Выручает Галимов.

26 мин — Еще одна контр-атака от челябинцев, но быстро завершившаяся. Остановили Томаша Гику, а принявший неожиданную шайбу Вячеслав Основин несильно бросил ее в Василия Кошечкина.

25 мин — Выручает свои ворота Галимов после броска Филиппи в створ!

24 мин — «МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

23 мин — Гика щелкнул из левого круга вбрасывания — Кошечкин надежно перекрыл ближний угол ворот.

22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Металлург» №73 Денис Паршин, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.



22 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — Лукаш Седлак в меньшинстве выбежал на ворота Кошечкина, отдал шайбу Томашу Гике, который ловко забросил ее в рамку! В меньшинстве!

21 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№21 Виталий Меньшиков, №11 Лукаш Седлак)

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 11-18 ; Броски в створ: 8-7 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-6 ; Блокированные броски: 7-1 ; Силовые приемы: 5-0 ; Время в атаке: 02:02-04:12 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА



20 мин — Бросал Мозякин по воротам Галимова! Но пробить его не сумел капитан «Металлурга».

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №96 Никита Комаров, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

19 мин — Бобылёва не пустили к воротам гостей, оттеснив с шайбой к лицевому борту.



18 мин — Бэйлен издали пальнул, у ворот гостей был создан трафик, но мимо Кошечкина шайба не прошмыгнула.

17 мин — Основин по центру задумал прорваться к воротам «Металлурга», но его быстро остановили

16 мин — «Трактору» удалось зайти в чужую зону, но бросить по воротам так и не удалось. Активна оборона «Металлурга».

15 мин — Застряла магнитогорская атака на чужой синей линии — Нестрашила не пустили в челябинскую зону.

14 мин — Бросок от Томаша Гики — шайба в ловушке Василия Кошечкина.

13 мин — Опасный бросок Эрика О'Делла! Шайба ушла выше ворот «Трактора».

12 мин — Внимательны игроки «Трактора» в защите. ПОка не дают дойти до своих ворот.

11 мин — Не успели воспользоваться челябинцы пустым углом ворот Василия Кошечкина, чтобы открыть счет.

11 мин — Вновь прессингует «Металлург» челябинцев в их зоне.

9 мин — Провёл «Трактор» время в зоне нападения, но шайба ходила лишь по периметру.

8 мин — Игра в этом отрезке преимущественно прошла в средней зоне.

7 мин — Опасен был бросок от Матушкина в створ ворот «Трактора»! Неудачно для магнитогорцев.

6 мин — «Металлург» довольно активен в зоне атаки, но бросков все еще нет.

5 мин — Успокоился темп игры. Пока без бросков.

4 мин — Вновь ловит шайбу, только уже с отскоком, Станислав Галимов. Теперь бросал капитан «Металлурга» Сергей Мозякин.

3 мин — Еще один бросок по воротам «Трактора» — шайба в ловушке.

3 мин — Ярослав Косов выходил на Василия Кошечкина! Но непосредственно возле ворот ему помешал бросить магнитогорский игрок.

2 мин — Опасный момент возле ворот «Трактор»! Расмуссен пытался пробить Галимова. Справился голкипер.

1 мин — Челябинцы пытались бросить из-за ворот, но бросок был заблокирован игроками «Металлурга».

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО ИГРЫ

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад приветствовать вас на традиционном для Челябинской области «южноуральском дерби». Сегодня, 14 января, на челябинском льду встречаются команды «Трактор» и «Металлург».

У «черно-белых» в бой вернулся Виталий Меньшиков, который отбыл трехматчевую дисквалификацию. Также заряжены Ник Бэйлен и Лукаш Седлак, которые представят челябинский клуб на Матче Всех Звёзд КХЛ в ближайшие выходные.

Прошлые два матча между этими командами прошли в Магнитогорске. И обе команды одержали по одной победе. Какой будет исход сегодня? Давайте узнаем вместе!

Кстати, «Трактор» специально к этому матчу записал видео, где игроки вместе с исполнителем Дэном Соболевым перепели приставучую песню из сериала «Ведьмак». Предлагаем ею насладиться прямо сейчас!

Составы команд на сегодняшнюю игру:

«Трактор»

Галимов (Федотов)

Бэйлен (А) – Исаев, Гика – Седлак (К) – Основин

Меньшиков (А) – Бородкин, Томас – Михеев – Кейлоф

Терещенко – Карпухин, Авцин – Карлин – Косов

Комаров – Бобылёв – Тридчиков, Мансуров, Степанов

«Металлург»

Кошечкин (Демченко)