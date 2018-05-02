/ Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина

Владимир Кречин отметил планомерную работу главного тренера.

Владимир Кречин, ранее занимавший пост руководителя хоккейного клуба «Трактор», подвел собственные итоги сезона 2017/2018. При нем команда добилась своего лучшего результата — серебряных медалей розыгрыша Кубка Гагарина, сейчас «черно-белым» удалось завоевать бронзу. Отдельно бывший вице-президент отметил заслуги наставника челябинцев Анвара Гатиятулина и молодого нападающего Виталия Кравцова.

Я бы хотел отметить планомерную работу Анвара Гатиятулина. Разочарованием можно назвать всех тренеров, кого уволили. Шли с командами, хотели что-то выиграть, но не дошли до конца сезона. Среди хоккеистов молодой Виталий Кравцов из «Трактора» очень сильно раскрылся в плей-офф. — передают «Известия» слова бывшего вице-президента «Трактора» Владимира Кречина.

Также бывший директор клуба отметил переход шведского легионера Рихарда Гюнге из китайского «КуньЛунь Ред Стар» в Челябинск. Бомбардир, по мнению Кречина, «пришелся ко двору» команде и помог ей во время «регулярки» и плей-офф.