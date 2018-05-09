/ Бывший игрок «Трактора» вернулся в КХЛ

Александр Семин подписал контракт с подмосковным «Витязем».

Хоккеист Александр Семин продолжит свою карьеру в подмосковном ХК «Витязь». В 2001 году он начинал свою спортивную карьеру в «Тракторе». Вскоре после этого вошел в состав тольяттинской «Лады», а потом был нападающим «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз» в НХЛ. В последнем сезоне 34-летний форвард выступал за красноярский «Сокол».

Двукратный чемпион мира, финалист Кубка Гагарина 2017 года в составе магнитогорского «Металлурга» минувший сезон провел в родном красноярском «Соколе» в ВХЛ. И вот — возвращение именитого нападающего в КХЛ. На этот раз — в подмосковный «Витязь». — сообщили в ХК «Витязь».

Известно, что соглашение подписано на один сезон.