Защитник «Трактора» рассказал о возвращении в родной клуб

Виталий Меньшиков дал эксклюзивное интервью в студии телеканала ОТВ.

Виталий Меньшиков — воспитанник челябинского хоккея. Но поиграть в главной команде системы «Трактора» ему никак не удавалось. И вот спустя 10 лет Виталий и его жена Виктория вернулась в родной город.

Хоккеист рассказал, с какими чувствами он вернулся в Челябинск и вышел на лед при полных трибунах на матче с «Металлургом».

«С 20 лет «Трактор» был моим соперником. Всегда играл против этой команды. Так что пока ощущения необычные, привыкаю. Но мне нравится, рад вернуться домой. Спасибо болельщикам», — рассказал Меньшиков.

Также Виталий и его жена поделились, каково было их семье в тяжелые времена.

«Было такое, что по приезду домой после окончания сезона приходилось работать таксистом, чтобы на что-то жить», — поделился Виталий.

О том, чем отличается современный хоккей от хоккея двухтысячных, какой Петерис Скудра тренер, как Виталий познакомился с женой Викторией и о сложностях в карьере расскажут в итоговой программе «Весь спорт» завтра, 17 августа, в 21:10 на телеканале ОТВ.