Сегодня, 22 августа, стало известно, что воспитанник челябинского хоккея Семен Афонасьевский покидает систему «Трактора». Об этом хоккеист заявил на своей странице социальной сети.
«Родной город, родной клуб, спасибо за все!», — написал Афонасьевский в своем Instagram-аккаунте.
Отметим, что форвард продолжит карьеру в системе ЦСКА. «Трактор» взамен получит денежную компенсацию.
Напомним, Семен является выпускником школы «Трактор», в составе «Белых Медведей» дважды становился бронзовым призером Кубка Харламова.
В главную команду системы «Трактора» провел 58 матчей, в которых набрал 7 очков, забив 4 шайбы и отдав 3 результативные передачи.