Семен Афонасьевский покидает «Трактор»

Он продолжит карьеру в системе ЦСКА.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что воспитанник челябинского хоккея Семен Афонасьевский покидает систему «Трактора». Об этом хоккеист заявил на своей странице социальной сети.

«Родной город, родной клуб, спасибо за все!», — написал Афонасьевский в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что форвард продолжит карьеру в системе ЦСКА. «Трактор» взамен получит денежную компенсацию.

Напомним, Семен является выпускником школы «Трактор», в составе «Белых Медведей» дважды становился бронзовым призером Кубка Харламова.

В главную команду системы «Трактора» провел 58 матчей, в которых набрал 7 очков, забив 4 шайбы и отдав 3 результативные передачи.