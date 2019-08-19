«Трактор» дважды выиграл у «Салавата Юлаева»

В Уфе состоялись контрольные хоккейные матчи.

17 и 18 августа в Уфе состоялись контрольные хоккейные матчи между челябинским «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победы в обеих играх одержали «черно-белые».

В первом контрольном матче, который состоялся в субботу, 17 августа, ХК «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 1:0. Хозяева льда имели преимущество по ходу встречи, больше атаковали и бросали, однако челябинцы грамотно сыграли в обороне, выручали голкиперы «черно-белых» Василий Демченко и сменивший его на середине матча минуте Иван Федотов. Уверенная игра вратарей позволила сохранить ворота в неприкосновенности. Победу «Трактору» принёс бросок Егора Фатеева в конце второго периода. Этот гол стал единственным в матче. Также стоит отметить, что дебютный матч за «Трактор» провёл недавно подписанный канадский нападающий Эндрю Кейлоф.

А в воскресение, 18 августа, прошел второй за выходные контрольный матч. Как и накануне, челябинцы оказались сильнее, победив теперь со счётом 2:1. Первую шайбу забросил мобильный форвард «черно-белых» Антон Глинкин. Он прошёл через всю площадку и поразил верхний угол ворот, где голкипер уфимцев был бессилен. Удвоил разницу в счёте капитан челябинцев Фёдор Малыхин, который удачно сыграл на добивании после своего же броска. Это гол едва не упустили арбитры, не сразу зафиксировавшие взятие ворот.

На этот раз тренеры «Трактора» решили изначально вывести на лед голкиера Ивана Федотова, перешедший в челябинский клуб в этом межсезонье из Уфы. Бывшие партнёры сумели ему забить лишь под самый занавес встречи. Тренерский штаб «Салавата Юлаева» принял решение выпустить на лёд шестого игрока вместо вратаря, и уфимцы реализовали численное превосходство.

Напомним, что следующим предсезонный турниром, в котором сыграет хоккейный клуб «Трактор», станет мемориал Ивана Ромазана в Магнитогорске, где соперниками челябинцев станут хозяева льда — магнитогорский «Металлург», а также «Сибирь» из Новосибирска и «Куньлунь Ред Стар» из Пекина.