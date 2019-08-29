Юрия Сергиенко обменяли в «Трактор»

Соглашение c казахстанским хоккеистом рассчитано на 2 года.

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Сегодня, 29 августа, стало известно, что защитник московского «Динамо» Юрий Сергиенко перешел в челябинский «Трактор». Взамен клуб из Москвы получил денежную компенсацию. Соглашение с игроком обороны подписано на два года.

В КХЛ 24-летний защитник провел 199 игр, набрал 40 очков, забив при этом 13 шайб и отдав 27 результативных передач. Уроженец Казахстана выступал за ЦСКА, «Спартак», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Сибирь».

Юрий Сергиенко является участником чемпионатов мира в составе сборной Казахстана, обладателем «серебра» юниорского чемпионата мира (2013), обладателем серебряных медалей на молодёжных чемпионатах мира (2013, 2014) и «бронзы» Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» (2019).