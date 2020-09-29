Защитник «Трактора» рассказал, как решился на бой с игроком «Салавата Юлаева»

Олег Евенко посчитал, что уфимцы играют грязно.

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Защитник «Трактора» Олег Евенко рассказал о драке с игроком «Салавата Юлаева» Анатолием Семёновым, которая произошла во время очного поединка команд 24 сентября. Тогда защитник челябинцев одним ударом уложил соперника на лёд. Олег Евенко рассказал, что посмотрел драку после игры, а во время боёв на льду он не думает о том, как себя вести и старается опираться на собственные чувства.



Поединок хоккеистов запомнился не только нокаутом Олега Евенко с одного удара, но и тем, что прошёл в «классическом» формате: игроки договорились о драке, затем сразу после свистка скинули перчатки. Защитник челябинцев подчеркнул, что конфликт вспыхнул, поскольку ему показалось, что игроки «Салавата» ведут себя грязно на льду.

«В первом периоде была ситуация, когда наш нападающий Седлак оказался у борта уже на колене, и защитник „Салавата“ Алексеев достаточно жестко сыграл ему в голову. Мне показалось, что момент получился грязным. Игрок уже выключился из борьбы, можно было просто забрать шайбу и ехать с ней дальше. Я выхожу в четвертой паре: пока пересекусь на льду с Алексеевым, то матч уже пройдет. Поэтому сразу подъехал к Семенову — он и капитан, и сам по себе в лиге позиционируется как очень жесткий игрок. У нас с ним началось достаточно агрессивное словесное общение. Обозначили готовность. Во втором периоде, когда „Трактор“ проигрывал 0:2, то я решился, поскольку бой мог добавить энергии нашей команде. И, конечно, тот эпизод с Седлаком не хотел оставить безнаказанным. Семенов понимал, что „Салават“ ведет в счете, нет причин ввязываться в драку. Но он же сам ранее сказал, что будет драться. Я тоже настоял, напомнив Семенову о его обещании. Алексей не отказался и повел себя как мужчина»,— цитирует Олега Евенко «Спорт-Экспресс».

Высказался новобранец «Трактора» и о самой организации, а также о Челябинске. Олег Евенко назвал столицу Южного Урала хорошим городом и подчеркнул, что ему нравится собранный коллектив. Сейчас главная проблема челябинцев, по мнению защитника — отсутствие реализации.

«Но со временем это наладится. Я бы еще понимал, если у нас совсем не получалась игра, но ребята в „Тракторе“ работящие, старательные, причем не только в матчах, но и в зале, и на тренировках. Уверен, что именно через эту работу к нам и придет результат. Пока рано делать выводы, особенно на фоне всем известных проблем из-за ситуации с коронавирусом»,— добавил хоккеист.

Напомним, Олег Евенко пополнил состав «Трактора» в текущем межсезонье. До этого защитник выступал за минское «Динамо». В текущем сезоне на счету игрока обороны 1 результативный пас в 9 матчах за челябинцев и 12 минут штрафа при показателе полезности «-1».