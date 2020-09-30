Челябинский «Трактор» на выезде одолел ХК «Сочи»

Подопечные Анвара Гатиятулина смогли взять реванш.

Послушать 00:00

Сегодня, 29 сентября, в Сочи состоялся матч команд КХЛ «Трактор» и ХК «Сочи». Первый матч между этими командами состоялся в Челябинске, 8 сентября. Тогда сочинцы обыграли «черно-белых» в овертайме со счетом 3:2 ОТ.

Сегодня же подопечные Анвара Гатиятулина смогли взять очень мощный реванш. Весь матч они выглядели гораздо увереннее своего соперника. На 12-ой минуте счет в игре открыл капитан «Трактора» Сергей Калинин. Хотя судьям потребовалось пересмотреть этот момент. Но было признано: хороший гол.

Но «Сочи» смогли «завестись» лишь во втором периоде. На 26-ой минуте Даниил Мироманов отправил шайбу в ворота, который защищал Иван Федотов. Но хозяева льда закинули еще одну шайбу на старте третьего периода. На 43-й минуте это сделал Ере Карьялайнен.

Но сразу после второй пропущенной шайбы, на той же 43-й минуте, Понтус Оберг помог «Трактору» сравнять счет. Затем началось голевое пиршество. Ведь на 45-й минуте отличился Лукаш Седлак, а затем его хороший товарищ и партнер Томаш Гика забросил свою первую в этом сезоне шайбу. Чех это сделал на 51-й минуте игры.

В самой концовке матча, за 2,5 минуты до его конца, главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. Только это им не помогло. Но и «Трактор» не смог воспользоваться этой замечательной возможностью Поэтому матч завершился со счетом 2:4 в пользу «черно-белых».

Следующую игру челябинцы проведут также на выезде. В четверг, 1 октября, они сыграют в Москве, против местного «Динамо». Матч начнется в 21:30 по челябинскому времени.

«Сочи» (Сочи) 2:4 «Трактор» (Челябинск) (0:1, 1:0, 1:3)

Голы:

11:32. Сергей Калинин, «Трактор», 0:1

25:27. Даниил Мироманов, «Сочи», 1:1

42:06. Ере Карьялайнен, «Сочи», 2:1

42:47. Понтус Оберг, «Трактор», 2:2

44:39. Лукаш Седлак, «Трактор», 2:3

50:22. Томаш Гика, «Трактор», 2:4

Статистика матча: Броски: 48-63; Броски в створ: 29-34; Голы: 2-4; Вбрасывания: 38-32; Блокированные броски: 15-10; Силовые приемы: 18-9; Время в атаке: 08:00-10:46; Штраф: 14-8.

