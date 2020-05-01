Имя нового тренера «Трактора» может стать известно в ближайшие дни

Пока же фанатам «чёрно-белых» нужно запастись терпением.

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Болельщики хоккейного клуба «Трактор» пока так и не узнают, кто же станет главным тренером «чёрно-белых». Его имя станет известно в мае, но когда точно — неизвестно, сообщил автор хоккейного шоу «Свободный лёд» Константин Устьянцев во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Instagarm.

«Его имя не будет озвучено клубом в первый день открытия трансферного окна. Информационной бомбы не случится, во всяком случае сегодня. Гатиятулин — в „Тракторе“ на 99,9%, ждём официального объявления. Это произойдёт в один из ближайших дней»,— сообщил Устьянцев.

Напомним, ранее главным тренером хоккейного клуба был Владимир Юрзинов. Однако игра «чёрно-белых» под его руководством не была столь успешной, как того хотелось фанатам: регулярный чемпионат 2019 — 2020 «Трактор» закончил на 11-м месте Восточной конференции и не попал в плей-офф. 28 апреля 2020 года стало известно, что контракт, срок которого к этому моменту истёк, продлевать с ним не стали.

Новый возможный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин уже работал с хоккейным клубом раньше. Под его руководством «чёрно-белые» стали бронзовым призёром КХЛ в сезоне 2017-2018.