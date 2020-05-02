Новый голкипер «Трактора» рассказал, как решился перейти в челябинский ХК

Контракт с 27-летним чехом заключили на 2 года.

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В течение двух лет голкипером хоккейной команды «Трактор» будет 27-летний чешский хоккеист Роман Вилл. Пока вратарь находится в родной стране и готовится к следующему сезону игр. Но как он принял решение перейти в «Трактор» и кто является примером для голкипера? Об этом он сообщил в недавнем интервью представителю клуба.

Заниматься хоккеем Роман начал ещё в детстве. Хотел стать таким же чемпионом, как Доминик Гашек. И равнялся на Павла Францоуза. В 15 лет вместе с Томашем играли за «Младу Болеслав», а затем в Канаде, в юниорской лиге CHL. Теперь у голкипера двухлетний контракт с челябинским трактором «Трактором». И хоккеист несказанно этому рад.

«Решение играть в команде принял быстро, потому что слышал очень много хорошего о клубе, много разговаривал об этом с Томашем и Лукашем, а им очень нравится здесь. Я был рад, что одна из топовых команд КХЛ хочет, чтобы я играл за них. Для меня это очень много значит»,— делится своими впечатлениями Вилл.

По его словам, друзья заверили его, что в команде всё замечательно: всё хорошо организовано, парни дружные, руководство хорошее. И в Челябинске есть множество мест, где Вилл может поселиться со своей супругой и маленькой дочкой.

«Мне было это очень важно услышать, потому что здоровье семьи для меня — самое главное»,— говорит голкипер.

Роман Вилл уже не может дождаться встречи с командой и даже учит русский язык, несмотря на то, что в хоккейном клубе уже есть два чеха, а значит, проблем с адаптацией не возникнет.

«Я очень хочу выучить русский язык. Такой же подход был в Швеции, я старался учить шведский. Считаю важным показать ребятам, что я пытаюсь разговаривать на их языке»,— отмечает вратарь.

Роман уже придумал, какой рисунок появится на его вратарском шлеме. И логотип «Трактора» там будет обязательно. Всё интервью можно прочитать здесь.