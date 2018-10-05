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/ «Трактор» проиграл первый матч дальневосточного выезда

«Трактор» проиграл первый матч дальневосточного выезда

«Куньлунь» забросил две безответные шайбы.
сегодня в 15:48
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» проиграл первый матч дальневосточной выездной серии. Подопечные Германа Титова оказались слабее команды «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча проходила в столице Китая и закончилась со счетом 2:0.

Первую шайбу китайская команда забросила в большинстве. Отличился Джастин Фонтейн. Вторая шайба «Куньлуня» была забита в третьем периоде. В атаке Кори Кейн отдал передачу на пятачок, где самым расторопным оказался Патрик Лунд.

После матча Герман Титов поделился своими впечатлениями от игры. Наставник челябинцев прокомментировал сам матч и перестановки в звеньях по его ходу.

Поздравляю соперника с победой. Первый период сыграли здорово, бились на равных. Готовились к этой игре, знали, что очень хорошая команда, быстрая, так же быстро бежит в контратаку. Во втором периоде держали игру до пропущенной шайбы, после этого четыре смены мы не могли выйти из зоны, очень плохо контролировали шайбу, отдали инициативу. В третьем периоде старались вернуться в игру, но не получилось — пропустили гол в контратаке. Без голов нельзя победить. Перестановки по ходу игры? Меня не устраивала игра первого звена. — приводит «Чемпионат» слова наставника «Трактора».

Следующий матч «Трактор» сыграет в воскресенье, 7 октября. Соперником челябинцев станет «Адмирал» из Владивостока. Встреча начнется в 12:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.

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