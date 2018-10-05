/ «Трактор» проиграл первый матч дальневосточного выезда

«Куньлунь» забросил две безответные шайбы.

Челябинский «Трактор» проиграл первый матч дальневосточной выездной серии. Подопечные Германа Титова оказались слабее команды «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча проходила в столице Китая и закончилась со счетом 2:0.

Первую шайбу китайская команда забросила в большинстве. Отличился Джастин Фонтейн. Вторая шайба «Куньлуня» была забита в третьем периоде. В атаке Кори Кейн отдал передачу на пятачок, где самым расторопным оказался Патрик Лунд.

После матча Герман Титов поделился своими впечатлениями от игры. Наставник челябинцев прокомментировал сам матч и перестановки в звеньях по его ходу.

Поздравляю соперника с победой. Первый период сыграли здорово, бились на равных. Готовились к этой игре, знали, что очень хорошая команда, быстрая, так же быстро бежит в контратаку. Во втором периоде держали игру до пропущенной шайбы, после этого четыре смены мы не могли выйти из зоны, очень плохо контролировали шайбу, отдали инициативу. В третьем периоде старались вернуться в игру, но не получилось — пропустили гол в контратаке. Без голов нельзя победить. Перестановки по ходу игры? Меня не устраивала игра первого звена. — приводит «Чемпионат» слова наставника «Трактора».

Следующий матч «Трактор» сыграет в воскресенье, 7 октября. Соперником челябинцев станет «Адмирал» из Владивостока. Встреча начнется в 12:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.