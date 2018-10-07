/ КХЛ. Второй матч «Трактора» на Дальнем Востоке

Подопечные Германа Титова встретятся с «Адмиралом» из Владивостока.

2:7

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 59-53 ; Броски в створ: 27-26 ; Голы: 2-7 ; Вбрасывания: 20-42 ; Блокированные броски: 11-15 ; Силовые приемы: 9-9 ; Штраф: 56-10.



Статистика 3-го периода: Броски: 20-16 ; Броски в створ: 11-10 ; Голы: 0-3 ; Вбрасывания: 4-13 ; Блокированные броски: 2-7 ; Силовые приемы: 3-6 ; Штраф: 52-4.



Звучит финальный свисток, и эта победа! Более того, эта самая крупная победа «Трактора» в этом сезоне!

ОКОНЧАНИЕ ВСТРЕЧИ.

60 мин - В большинстве проводит последние минуты встречи «Трактор». Челябинцы расставились в зоне «Адмирала». Ник Бэйлен наносил бросок, который не попал в ворота.

59 мин - Бросок Кравцова, вратарь «Адмирала» отбивает шайбу блином. Ответный бросок хозяев приходится прямо в Василия Демченко.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - В формате 4 на 3 сейчас проходит игра. В большинстве хозяева льда. Бросок по воротам Демченко идет мимо.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника на борт, большим исциплинарным штрафом до конца матча у команды «Адмирал» удален Степан Захарчук. За грубость, на 2 минуты удален Игорь Полыгалов, команда «Трактор».

57 мин - Степан Захарчук с нарушением правил проводит силовой прием на Артеме Пеньковском. Судья сигнализирует об удалении, после чего капитан челябинцев Игорь Полыгалов заступается за Артема Пеньквоского.

57 мин - С шайбой игроки «Адмирала». Опасный момент у своих ворот нейтрализует Василий Демченко.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава на 2 минуты командным штрафом наказана команда «Трактор».

56 мин - Продолжают наседать челябинцы. В кураже атаки подопечные Германа Титова не уследили за порядком выхода игроков.

ГОЛ! Пол Щехура, после длительной пасовой комбинации, делает счет 7:2 в пользу «Трактора»! Отметим, что «Адмирал» продолжит играть в меньшинстве еще 2 минуты.

55 мин - 5 на 3 идет игра. Челябинцы расположились в зоне хозяев, у них достаточно времени, чтобы забить еще одну.

54 мин - Еще одно удаление у «Адмирала». За удар соперника клюшкой на 2 минуты удален Константин Глазачев.

53 мин - В большинстве «Трактор». Никита Никитин начинает атаку, но шайба ненадолго задерживается в зоне хозяев.

На льду игрок «Трактора» Денис Мошаров. До конца встречи за удар коленом получает удаление игрок «Адмирала» Василий Стрельцов. «Трактор» получает численное преимущество.

52 мин - Атака «Трактора». Бросок издали, Антон Красоткин отбивает шайбу.

51 мин - Не удается дальневосточным хоккеистам войти в зону подопечных Германа Титова с первой попытки. Игроки «Трактора» демонстрируют качественную оборону.

СМЕНА ВРАТАРЯ. У «Адмирала» вместо Никиты Серебрякова на лед выходит Антон Красоткин.

ГОЛ! Артем Бородкин, в атаке сходу, получает пас, и броском от синей линии делает счет 6:2 в пользу «Трактора»!

50 мин - Безуспешна попытка «Адмирала» расставиться в зоне челябинцев. Степан Захарчук теряет шайбу на синей линии. В ответной атаке Артем Бородкин доводит счет до разгромного.

ГОЛ! Семен Кокуев сольным проходом заводит шайбу в зону «Адмирала», выходит на ворота Серебрякова, вратарь отражает бросок, но Артем Пеньковский отправляет не прижатую шайбу ему за спину.

48 мин - Тем не менее, удалось дальневосточным хоккеистам войти в зону, но не принесли результата их действия. Вбрасывание у ворот Василия Демченко и шайба у игроков «Трактора».

47 мин - «Трактор» встречает соперника уже в средней зоне, в результате чего мало моментов получается у игроков «Адмирала».

46 мин - Хорошую оборону показывают челябинцы. Под силовой прием игрока «Трактора» попался бывший игрок «Трактора» Александр Черников.

45 мин - Удалось челябинцам перевести шайбу в зону «Адмирала» и создать хороший момент у ворот. Никита Серебряков прижимает шайбу ко льду.

44 мин - Опасный момент у ворот Василия Демченко! На месте вратарь «Трактора».

42 мин - «Адмирал» в зоне гостей. «Моряком» необходимо как можно скорее догнать челябинцев, поэтому они активнее начали период.

41 мин - Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора», однако затем шайба перешла к владивосточным хоккеистам.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 17-20 ; Броски в створ: 7-9 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 7-13 ; Блокированные броски: 3-5 ; Силовые приемы: 4-2 ; Штраф: 0-2.



ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Бросок защитника «Трактора» на последних секундах попадает прямо во вратаря. Ударное окончание периода от челябинской команды.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА. «Трактор» в полном составе

39 мин - Раскатывается «Адмирал», но при входе в зону дальневосточники натыкаются на активную оборону «Трактора».

38 мин - «Адмирал» расположился в зоне гостей. Бросок по воротам Василия Демченко, шайба идет выше.

УДАЛЕНИЕ. За задержку игры командным штрафом наказан «Трактор». Штраф отбывает Ник Бэйлен.

ГОЛ! Сразу же за этим моментом, новичок «Трактора» Йонас Энлунд, мощным броском в правый от себя угол ворот, все таки делает счет 4:2!

36 мин - Очень интересный сценарий у матча. При отсутствии явного преимущества одной из команд, уже забито 5 шайб. И сейчас, Александр Бергстрем поймал отскок, но не смог отправить шайбу в сетку.

35 мин - ГОЛ! ВИТАЛИЙ КРАВЦОВ! Быстра Атака «Трактора», и молодая звезда челябинцев делает счет 3:2 в пользу «Трактора»

34 мин - И вновь обоюдоострая игра от игроков «Трактора» и «Адмирала». Обе команды строго работают в защите, в результате чего не так много моментов у ворот.

33 мин - Тут же наседают на ворота «Трактора» дальневосточники. Василий Демченко вынужден остановить матч.

ГОЛ. Активный прессинг от хозяев и капитан «Адмирала» Константи Глазачев устанавливает паритет.

32 мин - Вбрасывание у ворот Демченко выиграли игроки «Адмирала» и сравнивают владивостокцы счет.

31 мин - Пока что «Трактор» все так же успешно контролирует ход игры.



30 мин - Игра в зоне «Трактора». Отметим, что удалось подопечным Германа Титова «поджать» хозяев площадки.

29 мин - Удалось челябинцам вновь выйти вперед, но «Адмирал» тут же пытается сравнять.

ГОЛ! С передачи Йонаса Энлунда Пол Щехура выводит челябинцев вперед.

28 мин - «Трактор» в атаке. Разгоняются челябинские хоккеисты из средней зоны, и Пол Щехура делает счет 2:1.

27 мин - Второй опасный момент в периоде. Пытались хоккеисты «Трактора» вдвоем прошить ворота «Адмирала», но шайба пошла мимо ворот.

26 мин - Немного опасных моментов создают игроки обеих команд, предпочитая контроль броскам.

25 мин - Встречная атака «Трактора». Вязкая борьба у бортов «Адмирала». И вновь контроль над игрой переходит к хозяевам.

24 мин - Опасный выход хозяев к воротам Демченко, но не удалось игроку дальневосточников переправит шайбу в ворота.

23 мин - Много остановок в нашей сегодняшней игре. Контроль над шайбой переходит от одной команде к другой.

22 мин - В атаке игроки «Адмирала», но благодаря активной обороне шайба переходит к челябинцам.

22 мин - Шайба под контролем челябинцев. Однако судья фиксирует проброс, игра переходит в зону «Трактора».

21 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 22-17 ; Броски в створ: 9-7 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 9-16 ; Блокированные броски: 6-3 ; Силовые приемы: 2-1 ; Штраф: 4-4.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Тут же Владимир Бутузов наносит бросок по воротам Демченко, вратарь «Трактора» на месте.

ГОЛ. Александр Черников, в большинстве сравнивает счет в матче.

20 мин - Меньше 30 секунд до выхода Райана Стоа. «Адмирал» в атаке, и удается владивостокцам сравнять счет.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - Расставились в зоне хоккеисты «Адмирала», но пока все их попытки забить шайбу безуспешны. В конечном счете, шайба выходит из зоны «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. ЗА задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Райан Стоа, команда «Трактор».

18 мин - Активные действия «Адмирала» дают свои плоды. Райан Стоа нарушает правила и отправляется на скамейку штрафников.

17 мин - Намного быстрее, по сравнению с первой половиной, проходит последние минуты первого периода. «Адмирал» взвинтил темп, челябинцам приходится больше обороняться.

16 мин - Стали активнее действовать игроки «Адмирала». Челябинцам приходится больше играть в обороне.

15 мин - Опасный бросок хоккеиста дальневосточников, Демченко надежен.

13 мин - не получилось у хозяев зайти в зону «Трактора». Челябинцы в полном составе.

13 мин - «Адмирал» в полном составе, теперь уже челябинцам предстоит оборонять владения Василия Демченко.

«Трактор».

В атаке допускают нарушение челябинцы. Йонас Энлунд зацепил игрока

«Адмирала» клюшкой.

5 на 3 играет

«Трактор». Челябинцы расположились в зоне, где раскатывают оборону соперника, но пока без броска по воротам.

«Адмирал».

«Адмирал».

Недолгая борьба у ворот вратаря

«Адмирала» закончилась безуспешно, однако дальневосточники ошиблись при смене состава, из-за чего следует удаление.

Накаляются страсти в матче.

«Адмирал» пытается перехватить инициативы во встрече. Бросок по воротам Василия Демченко от Сергея Конькова, наш вратарь на месте.

Долгое времяне уходила игра из зоны

«Адмирала», но сейчас хозяева встречи в атаке.