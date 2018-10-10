/ Степан Захарчук прокомментировал эпизод матча «Трактора» против «Адмирала»

Хоккеист сожалеет о травме Артема Пеньковского.

Игрок «Адмирала» Степан Захарчук прокомментировал сайту «Первый областной» эпизод, в котором он нанес травму нападающему «Трактора» Артему Пеньковскому. По словам Степана Захарчука, он не хотел умышленно наносить травму челябинскому игроку, и очень сожалеет, что все вышло именно так.

Конечно, я не ехал убивать соперника, никогда даже мыслей таких не было, просто был игровой момент и он неудачно развернулся, а я был на скорости. Но с меня это не снимает никакой ответственности за то, что Артем Пеньковский получил травму. Я должен был действовать с холодной головой, но так получилось, это хоккей, и я ни в коем случае не хотел, чтобы так получилось. До Артема я не доехал, но мы с ним общаемся по СМС, он мне ответил. Я извинился перед ним, сказал, что не хотел, чтобы так вышло, пожелал скорейшего возвращения на лед, потому что тоже переживаю за него, он хороший парень. По поводу визита в больницу — не знаю, у нас тут ужасная погода, а у меня по две тренировки в день, но я бы хотел доехать до него. — рассказал сайту «Первый областной» Степан Захарчук.

На вопрос о реакции общественности на эпизод, защитники отметил, что причиной всему «нехорошая история» выступлений. Сам Степан Захарчук считается одним из самых жестких игроков КХЛ, который нередко наносил травмы игрокам соперников.

Напомним, Степан Захарчук травмировал Артема Пеньковского, неправильно проведя силовой прием. Позднее о травме высказался директор «Трактора» Иван Сеничев, который назвал силовой прием Степана Захарчука «грязным». При этом агент Артема Пеньковского Шуми Бабаев отметил, что будет добиваться бессрочной дисквалификации для защитника «Адмирала».