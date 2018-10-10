Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.4 -0.57 76.21 -0.78
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+9 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 14:30
Часть троллейбусов Челябинска не выйдет на маршрут
Причина — ремонт дороги на улице Воровского.
/ Степан Захарчук прокомментировал эпизод матча «Трактора» против «Адмирала»

Степан Захарчук прокомментировал эпизод матча «Трактора» против «Адмирала»

Хоккеист сожалеет о травме Артема Пеньковского.
сегодня в 15:50
  |  Хоккей

Игрок «Адмирала» Степан Захарчук прокомментировал сайту «Первый областной» эпизод, в котором он нанес травму нападающему «Трактора» Артему Пеньковскому. По словам Степана Захарчука, он не хотел умышленно наносить травму челябинскому игроку, и очень сожалеет, что все вышло именно так.

Конечно, я не ехал убивать соперника, никогда даже мыслей таких не было, просто был игровой момент и он неудачно развернулся, а я был на скорости. Но с меня это не снимает никакой ответственности за то, что Артем Пеньковский получил травму. Я должен был действовать с холодной головой, но так получилось, это хоккей, и я ни в коем случае не хотел, чтобы так получилось. До Артема я не доехал, но мы с ним общаемся по СМС, он мне ответил. Я извинился перед ним, сказал, что не хотел, чтобы так вышло, пожелал скорейшего возвращения на лед, потому что тоже переживаю за него, он хороший парень. По поводу визита в больницу — не знаю, у нас тут ужасная погода, а у меня по две тренировки в день, но я бы хотел доехать до него. — рассказал сайту «Первый областной» Степан Захарчук.

На вопрос о реакции общественности на эпизод, защитники отметил, что причиной всему «нехорошая история» выступлений. Сам Степан Захарчук считается одним из самых жестких игроков КХЛ, который нередко наносил травмы игрокам соперников.

Напомним, Степан Захарчук травмировал Артема Пеньковского, неправильно проведя силовой прием. Позднее о травме высказался директор «Трактора» Иван Сеничев, который назвал силовой прием Степана Захарчука «грязным». При этом агент Артема Пеньковского Шуми Бабаев отметил, что будет добиваться бессрочной дисквалификации для защитника «Адмирала».

Хоккей
«Трактор» проиграл последний матч на Дальнем Востоке
  
вчера в 17:11
«Трактор» проиграл последний матч на Дальнем Востоке
Хоккей
КХЛ. Последний матч «Трактора» на Дальнем Востоке
вчера в 14:25
КХЛ. Последний матч «Трактора» на Дальнем Востоке
Хоккей
Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» из Владивостока
  
07.10.2018
Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» из Владивостока
Хоккей
КХЛ. Второй матч «Трактора» на Дальнем Востоке
07.10.2018
КХЛ. Второй матч «Трактора» на Дальнем Востоке
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Культура
Декорации и костюмы Большого театра подарят челябинской опере
сегодня в 17:38
Декорации и костюмы Большого театра подарят челябинской опере
Общество
Неплательщики за газ будут отвечать перед прокуратурой
сегодня в 17:12
Неплательщики за газ будут отвечать перед прокуратурой
Хоккей
Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»
сегодня в 16:33
Южноуралец Артемий Панарин забросил победную шайбу в матче против «Колорадо»
Общество
В Челябинске отремонтировали 44 километра дороги
сегодня в 16:31
В Челябинске отремонтировали 44 километра дороги
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в борьбе с болезнью всем паллиативным пациентам
сегодня в 16:14
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в борьбе с болезнью всем паллиативным пациентам
Происшествия
Пропавшую летом зоозащитницу вновь объявили в розыск
сегодня в 16:12
Пропавшую летом зоозащитницу вновь объявили в розыск
Хоккей
Степан Захарчук прокомментировал эпизод матча «Трактора» против «Адмирала»
сегодня в 15:50
Степан Захарчук прокомментировал эпизод матча «Трактора» против «Адмирала»
Происшествия
Черный дым столбом напугал жителей Златоуста
  
сегодня в 15:32
Черный дым столбом напугал жителей Златоуста
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6