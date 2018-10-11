/ КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»

Челябинцы играют последний матч выездной серии.

5:0

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 45-60; Броски в створ: 23-29; Голы: 5-0; Вбрасывания: 30-27; Блокированные броски: 14-14; Силовые приемы: 12-17; Штраф: 6-10.



Статистика 3-го периода: Броски: 10-20; Броски в створ: 5-10; Голы: 3-0; Вбрасывания: 11-4; Блокированные броски: 5-1; Силовые приемы: 3-3; Штраф: 4-6.



Перевели уфимцы шайбу в среднюю зону. Лайнсмен зафиксировал «вне игры».Расположился «Трактор» в зоне уфимцев.«Салавата». стали играть не так активно, а до конца третьего периода осталось две минуты.Очередной бросок по воротам Метсолы, все контролирует вратарь «Салавата».Григорий Панин за собственными воротами с шайбой. Затем, уфимцы входят в зону,и расставляются в позиционную атаку.Ответная атака челябинцев. Ник Бэйлен подставлял клюшку, на месте Юха Метсола.Тем не менее, не бросили атаковать уфимцы. Сейчас они в зоне «Трактора».Броски «Трактора» успешно блокируются. «Салават» очень строго играет в обороне, но дает челябинским хоккеистам входить в собственную зону.Судя по всему, теперь уфимцы будут играть на удержание счета. Однако сейчас, Антон Глинкин вошел в зону уфимцев, но не смог ничего сделать в одиночку Антон.Александр Рыбаков выигрывает вбрасывание. Борьба за шайбу у бортов вблизи ворот Метсолы, Бросок низом от Семена Кокуева, и вновь, на месте Метсола.Насыщенный третий период выдают команды. Не хватает только одного - голов «Трактора». Бросает Игорь Полыгалов по воротам, Метсола не дает шайбе зайти себе за спину.Возобновилась встреча после паузы. «Салават». забрасывает четвертуюПриобрела игра обоюдоострый формат после драки. Сейчас в атаке «Салават».Проходит смена пятерок, и в это время Владимир Ткачев и Марсель Шолохов сцепились в кулачном бою. Челябинский хоккеист показывает, что Владимир Ткачев боднул его, у Марселя Шолохова идет кровь.Опасный бросок от Йонаса Энлунда, шайба вновь идет мимо. В ответ уфимские игроки попытались организовать позиционную атаку.В атаке уфимцы. Тем временем, «Трактор» играет в полном составе.В большинстве «Салават». Уфимцы расположились было в зоне челябинцев, но игроки «Трактора» ненадолго вывели шайбу.Броски: 17-22; Броски в створ: 7-12; Голы: 2-0; Вбрасывания: 10-15; Блокированные броски: 4-7; Силовые приемы: 4-5; Штраф: 0-2.Контролируют шайбу игроки «Салавата».Хоккеисты «Салавата» в зоне атаки. Бросок Ларсена низом и шайба проходит в миллиметрах от ворот Судницина.«Трактор» начинает атаку, но застревает шайба у бортов в зоне защиты. Уфимские игроки включили активный прессинг и заработали для своей команды удаление.Никита Хлыстов бросал низом, но неточно. Сейчас шайба снова у хоккеистов «Салавата», однако лайнсмен фиксирует «вне игры».Наброс на ворота от Игоря Полыгалова, Метсола в игре. После вбрасывания, челябинцы продолжают атаковать.Бросок низом от Ника Бэйлена, Юха Метсола в игре. Затем, Александр Бергстрем наносил бросок по воротам, но не попал он в створ. В ответной атаке уфимцы, к огорчению челябинских болельщиков, забрасывают вторуюУфимцы в атаке. 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Серия неприятных бросков по воротам Юхи Метсола, но надежен финский легионер уфимской команды.Первое численное преимущество «Трактора» начинается с пропущенной контратаки. Вбрасывание в зоне челябинцев, пока что не может «Трактор» даже расставится в зоне хозяев площадки.В атаке «Салават». Наброс капитана уфимцев Григория Панина и вновь Судницин забирает игровой снаряд в ловушку.Контратака «Трактора», Кравцов вводит шайбу в зону, где Антон Глинкин зарабатывает на себе удаление.Ответ «Салавата». Зрячий наброс на ворота, Судницин в игре.После выхода со скамейки штрафников Стоа, первеодит шайбу на Лапенкова, который довольно опасным броском потревожил спокойствие Метсолы, но надежен уфимский голкипер.Бросок Филипа Ларсена, который Судницин забирает в свою ловушку. Меньше 30 секунд до выхода Стоа, «Трактор» пока успешно обороняется.Выводит шайбу из своей зоны «Трактор», но уфимцы очень быстро возвращают ее обратно. На льду у уфимцев ударное атакующее звено, но держатся челябинские игроки.Первое удаление матча. Райан Стоа удален за подножку.Вбрасывание в средней зоне остается за челябинцами. Стоа, перехватывает шайбу в зоне атака, прямой бросок Марселя Шолохова попадает прямо в грудь Метсоле.Полыгалов, верхом, вбрасывает шайбу в зону уфимцев, но быстро она покидает ее. Ответная позиционная атака Уфы заканчивается также быстро. Сейчас «Салават Юлаев» с шайбой, но судья фиксирует офсайд.Энлунд и Щехура вдвоем пытались провести быструю атаку, но защитники «бело-зеленых» не дают этого сделать. Сейчас с шайбой челябинцы, подопечные Германа Титова вошли в зону и совершили несколько неприятных для Метсолы бросков.После коммерческой паузы «Трактор» завладевает шайбой, однако уфимцы перехватывают ее.«Салават Юлаев» пока что больше времени проводит с шайбой, и это видно по игре. Однако сейчас, «Трактор» начал свою «позиционку», и удается челябинским игрокам потрепать нервы уфимцам.Полыгалов бросал на свободном льду, Метсола на месте. Ответная позиционная атака уфимцев чуть не закончилась забитой шайбой.«Трактор» провел небольшой рейд к воротам Метсолы, но не смогли челябинцы забить.Антон Бурдасов бросал в дальнюю с кистей, но шайба вновь пошла мимо. Пока что «Салават Юлаев» больше времени проводит в атаке.И снова атака уфимцев. Хартикайнен бросал по воротам, Судницин в игре. Ответный бросок челябинцев ушел мимо.Входят в зону «Юлаевцы». Кадейкин попытался с близкого расстояния бросить, но Александр Рыбаков блокирует бросок. В следующей атаке уже Умарк пытался открыть счет, шайба ушла выше ворот.- Выдержали челябинцы небольшой стратовый натиск «Салавата» и теперь пытаются начать свою, однако шайба вновь у уфимцев.«Трактор» начинает собственную атаку, однако шайба перехвачена уфимцами. Неточная передача от Антона Бурдасова, и это проброс.Сразу же уфимцы заходят в зону гостей. Вячеслав Солодухин бросал по воротам, Александр Судницин на месте.Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Салавата Юлаева». Матч начался.Команды выходят на лед, остается совсем немного до начала матча.Стали известны составы команд на сегодняшнюю игру. Отметим, что в воротах челябинцев снова играет Александр Судницин, а место «в рамке» уфимцев занял Юха Метсола.«Салават Юлаев» в прошлом матче обыграл «Авангард» из Омска, тогда как «Трактор» проиграл на выезде хабаровскому «Амуру». Но, в любом случае, эта встреча обещает быть интересной и богатой на опасные моменты.

Добрый день, читатели 1obl.ru! Сегодня, 11 октября, «Трактор» проводит последний матч очередной выездной серии. Соперник челябинской команды - уфимский «Салавата Юлаев». Встреча начнется в 16:30 по местному времени.