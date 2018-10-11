/ КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»

5:0
МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
Статистика матча: Броски: 45-60; Броски в створ: 23-29; Голы: 5-0; Вбрасывания: 30-27; Блокированные броски: 14-14; Силовые приемы: 12-17; Штраф: 6-10.
Статистика 3-го периода: Броски: 10-20; Броски в створ: 5-10; Голы: 3-0; Вбрасывания: 11-4; Блокированные броски: 5-1; Силовые приемы: 3-3; Штраф: 4-6.
60 мин - Перевели уфимцы шайбу в среднюю зону. Лайнсмен зафиксировал «вне игры». Остались последние секунда матча.
59 мин - Уже слышно праздничное скандирование «Салават!» под сводами «Уфа-арены». Тем времене «Трактор» проводит последние мгновения матча в атаке.
ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
58 мин - Расположился «Трактор» в зоне уфимцев.«Салавата». стали играть не так активно, а до конца третьего периода осталось две минуты.
57 мин - Очередной бросок по воротам Метсолы, все контролирует вратарь «Салавата».
56 мин - Григорий Панин за собственными воротами с шайбой. Затем, уфимцы входят в зону,и расставляются в позиционную атаку.
55 мин - Ответная атака челябинцев. Ник Бэйлен подставлял клюшку, на месте Юха Метсола.
54 мин - Тем не менее, не бросили атаковать уфимцы. Сейчас они в зоне «Трактора».
53 мин - Броски «Трактора» успешно блокируются. «Салават» очень строго играет в обороне, но дает челябинским хоккеистам входить в собственную зону.
52 мин - Судя по всему, теперь уфимцы будут играть на удержание счета. Однако сейчас, Антон Глинкин вошел в зону уфимцев, но не смог ничего сделать в одиночку Антон.
Меняет вратаря Герман Титов. Вместо Александра Судницина в ворота встает Василий Демченко.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Филип Ларсен, команда «Салават Юлаев».
51 мин - Начинают атаку уфимцы. Филип Ларсен практически с нулевого угла делает счет 5:0.
50 мин - Александр Рыбаков выигрывает вбрасывание. Борьба за шайбу у бортов вблизи ворот Метсолы, Бросок низом от Семена Кокуева, и вновь, на месте Метсола.
49 мин - Насыщенный третий период выдают команды. Не хватает только одного - голов «Трактора». Бросает Игорь Полыгалов по воротам, Метсола не дает шайбе зайти себе за спину.
Судья недолго смотрел момент, и в третий раз подряд засчитал шайбу после просмотра.
И вновь, видеопросмотр на предмет корректного взятия ворот.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Артем Сергеев, команда «Салават Юлаев».
48 мин - Возобновилась встреча после паузы. «Салават». забрасывает четвертую.
47 мин - Приобрела игра обоюдоострый формат после драки. Сейчас в атаке «Салават».
ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость наказаны: Владимир Ткачев, команда «Салават Юлаев» и Марсель Шолохов, команда «Трактор».
Сейчас судьи принимают решения для наказания игроков. В итоге, штраф 2+2 получает Владимир Ткачев, и также 2+2 получает Марсель Шолохов.
46 мин - Проходит смена пятерок, и в это время Владимир Ткачев и Марсель Шолохов сцепились в кулачном бою. Челябинский хоккеист показывает, что Владимир Ткачев боднул его, у Марселя Шолохова идет кровь.
45 мин - Опасный бросок от Йонаса Энлунда, шайба вновь идет мимо. В ответ уфимские игроки попытались организовать позиционную атаку.
44 мин - В атаке уфимцы. Тем временем, «Трактор» играет в полном составе.
43 мин - В большинстве «Салават». Уфимцы расположились было в зоне челябинцев, но игроки «Трактора» ненадолго вывели шайбу.
УДАЛЕНИЕ. Командный штраф, 2 минуты отбывает Виталий Кравцов.
Более того, Герман Титов взял челлендж, и по новым правилам, если тренерский запрос не был удовлетворен, команда наказывается малым штрафом. Так что сейчас «Трактор» играет в меньшинстве.
ШАЙБА ЗАСЧИТАНА. СЧЕТ 3:0 В ПОЛЬЗУ УФИМЦЕВ.
И снова видеопросмотр. Судьи смотрят, был ли Тему Хартикайнен в площади ворот.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Тему Хартикайнен, команда «Салават Юлаев».
42 мин - «Салават» с шайбой. Наброс Умарка на ворота, Хартикайнен, не попадает первым броском, но затем все-таки забрасывает третью шайбу в ворота челябинцев.
41 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки уфимской команды. Начался третий период.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.
Статистика 2-го периода: Броски: 17-22; Броски в створ: 7-12; Голы: 2-0; Вбрасывания: 10-15; Блокированные броски: 4-7; Силовые приемы: 4-5; Штраф: 0-2.
ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.
40 мин - Контролируют шайбу игроки «Салавата».
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.
39 мин - Хоккеисты «Салавата» в зоне атаки. Бросок Ларсена низом и шайба проходит в миллиметрах от ворот Судницина.
УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Виталий Кравцов, команда «Трактор».
38 мин - «Трактор» начинает атаку, но застревает шайба у бортов в зоне защиты. Уфимские игроки включили активный прессинг и заработали для своей команды удаление.
37 мин - Никита Хлыстов бросал низом, но неточно. Сейчас шайба снова у хоккеистов «Салавата», однако лайнсмен фиксирует «вне игры».
36 мин - Наброс на ворота от Игоря Полыгалова, Метсола в игре. После вбрасывания, челябинцы продолжают атаковать.
Но, судья поехал в «Военную комнату», где будет смотреть по правилам ли было взятие ворот. После видеопросмотра судья засчитал шайбу уфимцев.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Владимир Жарков, команда «Салават Юлаев».
35 мин - Бросок низом от Ника Бэйлена, Юха Метсола в игре. Затем, Александр Бергстрем наносил бросок по воротам, но не попал он в створ. В ответной атаке уфимцы, к огорчению челябинских болельщиков, забрасывают вторую
34 мин - Уфимцы в атаке. Передача в касание на Умарка и только реакция Судницина спасла челябинцев от второй шайбы в свои ворота.
33 мин - Бергстрем вбрасывает шайбу в зону, где ее подхватывают игроки «Салавата» и начинают свою позиционную атаку. Основин, отдавал передачу на Арзамасцева, защитник уфимцев бросил по воротам, Судницин успешно среагировал на бросок.
32 мин - Желдаков делал наброс на ворота Метсолы, финский вратарь в игре. Вбрасывание в зоне уфимцев выиграли челябинцы, которые смогли расставиться позиционно, но покинула шайба пределы площадки.
31 мин - Открыто стали играть обе команды, практически без средней зоны проходит игра.
30 мин - Снова «Салават» в атаке. Жарков выходил на ворота, без успеха.
29 мин - «Трактор» пытается провести тут же сравнять счет, но попытка безуспешна. В ответ, Антон Бурдасов наносит бросок по воротам Судницина.
ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Тему Хартикайнен, команда «Салават Юлаев».
28 мин - Неприятный удар по рукам получает Кравцов, но команды играют 5 на 5. Сейчас с шайбой уфимцы, и Хартикайнен открывает счет голам.
27 мин - Сразу после коммерческой паузы шайба выходит за пределы игровой площадки. Судья сначала показывает удаление но затем отменяет свое решение.
26 мин - «Салават» начинает атаку, но Йонас Энлунд эффективен в защите. Передача по лицевому борту, где уфимцы чуть не получают первую шайбу в свои ворота.
25 мин - В атаке челябинцы. Шолохов набрасывает на ворота, после чего шайба переходит к уфимцам.
24 мин - А вот сейчас «Трактор». Бросок Кравцова с ближний, Метсола на месте.
23 мин - Уфимцы с шайбой, но теряют ее они. Однако, ответная атака «Трактора» также не удается.
22 мин - «Трактор» проводит первые минуты второго периода в обороне.
21 мин - В атаке уфимцы, бросок Жаркова не попадает в створ ворот. После вбрасывания, Ларсен бросал низом шайба от борта вышла в зону хозяев.
21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода выигрывают игроки «Салавата Юлаева».
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.
Статистика 1-го периода: Броски: 18-18; Броски в створ: 11-7; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-8; Блокированные броски: 5-6; Силовые приемы: 5-9; Штраф: 2-2.
ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
20 мин - «Трактор» провел позиционную атаку. Серия неприятных бросков по воротам Юхи Метсола, но надежен финский легионер уфимской команды.
ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.
19 мин - Первое численное преимущество «Трактора» начинается с пропущенной контратаки. Вбрасывание в зоне челябинцев, пока что не может «Трактор» даже расставится в зоне хозяев площадки.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Григорий Панин, команда «Салават Юлаев».
18 мин - В атаке «Салават». Наброс капитана уфимцев Григория Панина и вновь Судницин забирает игровой снаряд в ловушку. Контратака «Трактора», Кравцов вводит шайбу в зону, где Антон Глинкин зарабатывает на себе удаление.
17 мин - Ответ «Салавата». Зрячий наброс на ворота, Судницин в игре.
16 мин - После выхода со скамейки штрафников Стоа, первеодит шайбу на Лапенкова, который довольно опасным броском потревожил спокойствие Метсолы, но надежен уфимский голкипер.
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ «ТРАКТОР».
15 мин - Бросок Филипа Ларсена, который Судницин забирает в свою ловушку. Меньше 30 секунд до выхода Стоа, «Трактор» пока успешно обороняется.
14 мин - Выводит шайбу из своей зоны «Трактор», но уфимцы очень быстро возвращают ее обратно. На льду у уфимцев ударное атакующее звено, но держатся челябинские игроки.
УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Райан Стоа, команда «Трактор».
14 мин - Первое удаление матча. Райан Стоа удален за подножку.
13 мин - Вбрасывание в средней зоне остается за челябинцами. Стоа, перехватывает шайбу в зоне атака, прямой бросок Марселя Шолохова попадает прямо в грудь Метсоле.
12 мин - Полыгалов, верхом, вбрасывает шайбу в зону уфимцев, но быстро она покидает ее. Ответная позиционная атака Уфы заканчивается также быстро. Сейчас «Салават Юлаев» с шайбой, но судья фиксирует офсайд.
11 мин - Энлунд и Щехура вдвоем пытались провести быструю атаку, но защитники «бело-зеленых» не дают этого сделать. Сейчас с шайбой челябинцы, подопечные Германа Титова вошли в зону и совершили несколько неприятных для Метсолы бросков.
10 мин - После коммерческой паузы «Трактор» завладевает шайбой, однако уфимцы перехватывают ее.
9 мин - «Салават Юлаев» пока что больше времени проводит с шайбой, и это видно по игре. Однако сейчас, «Трактор» начал свою «позиционку», и удается челябинским игрокам потрепать нервы уфимцам.
8 мин - Полыгалов бросал на свободном льду, Метсола на месте. Ответная позиционная атака уфимцев чуть не закончилась забитой шайбой.
7 мин - «Трактор» провел небольшой рейд к воротам Метсолы, но не смогли челябинцы забить.
6 мин - Антон Бурдасов бросал в дальнюю с кистей, но шайба вновь пошла мимо. Пока что «Салават Юлаев» больше времени проводит в атаке.
5 мин - И снова атака уфимцев. Хартикайнен бросал по воротам, Судницин в игре. Ответный бросок челябинцев ушел мимо.
4 мин - Входят в зону «Юлаевцы». Кадейкин попытался с близкого расстояния бросить, но Александр Рыбаков блокирует бросок. В следующей атаке уже Умарк пытался открыть счет, шайба ушла выше ворот.
3 мин - Выдержали челябинцы небольшой стратовый натиск «Салавата» и теперь пытаются начать свою, однако шайба вновь у уфимцев.
2 мин - «Трактор» начинает собственную атаку, однако шайба перехвачена уфимцами. Неточная передача от Антона Бурдасова, и это проброс.
1 мин - Сразу же уфимцы заходят в зону гостей. Вячеслав Солодухин бросал по воротам, Александр Судницин на месте.
1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Салавата Юлаева». Матч начался.
НАЧАЛО МАТЧА.
Команды выходят на лед, остается совсем немного до начала матча.
Стали известны составы команд на сегодняшнюю игру. Отметим, что в воротах челябинцев снова играет Александр Судницин, а место «в рамке» уфимцев занял Юха Метсола.«Салават Юлаев» в прошлом матче обыграл «Авангард» из Омска, тогда как «Трактор» проиграл на выезде хабаровскому «Амуру». Но, в любом случае, эта встреча обещает быть интересной и богатой на опасные моменты.
Добрый день, читатели 1obl.ru! Сегодня, 11 октября, «Трактор» проводит последний матч очередной выездной серии. Соперник челябинской команды - уфимский «Салавата Юлаев». Встреча начнется в 16:30 по местному времени.