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/ КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»

КХЛ. «Трактор» против «Салавата Юлаева»

Челябинцы играют последний матч выездной серии.
сегодня в 16:25
  |  Хоккей

5:0

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 45-60; Броски в створ: 23-29; Голы: 5-0; Вбрасывания: 30-27; Блокированные броски: 14-14; Силовые приемы: 12-17; Штраф: 6-10.

Статистика 3-го периода: Броски: 10-20; Броски в створ: 5-10; Голы: 3-0; Вбрасывания: 11-4; Блокированные броски: 5-1; Силовые приемы: 3-3; Штраф: 4-6.

ОКОНЧАНИЕ МАТЧА. СО СЧЕТОМ 5:0 ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ «САЛАВАТ ЮЛАЕВ».

60 мин - Перевели уфимцы шайбу в среднюю зону. Лайнсмен зафиксировал «вне игры». Остались последние секунда матча.

59 мин - Уже слышно праздничное скандирование «Салават!» под сводами «Уфа-арены». Тем времене «Трактор» проводит последние мгновения матча в атаке.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - Расположился «Трактор» в зоне уфимцев.«Салавата». стали играть не так активно, а до конца третьего периода осталось две минуты.

57 мин - Очередной бросок по воротам Метсолы, все контролирует вратарь «Салавата».

56 мин - Григорий Панин за собственными воротами с шайбой. Затем, уфимцы входят в зону,и расставляются в позиционную атаку. 

55 мин - Ответная атака челябинцев. Ник Бэйлен подставлял клюшку, на месте Юха Метсола.

54 мин - Тем не менее, не бросили атаковать уфимцы. Сейчас они в зоне «Трактора».

53 мин - Броски «Трактора» успешно блокируются. «Салават» очень строго играет в обороне, но дает челябинским хоккеистам входить в собственную зону.

52 мин - Судя по всему, теперь уфимцы будут играть на удержание счета. Однако сейчас, Антон Глинкин вошел в зону уфимцев, но не смог ничего сделать в одиночку Антон. 

Меняет вратаря Герман Титов. Вместо Александра Судницина в ворота встает Василий Демченко. 

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Филип Ларсен, команда «Салават Юлаев».

51 мин - Начинают атаку уфимцы. Филип Ларсен практически с нулевого угла делает счет 5:0.

50 мин - Александр Рыбаков выигрывает вбрасывание. Борьба за шайбу у бортов вблизи ворот Метсолы, Бросок низом от Семена Кокуева, и вновь, на месте Метсола.

49 мин - Насыщенный третий период выдают команды. Не хватает только одного - голов «Трактора». Бросает Игорь Полыгалов по воротам, Метсола не дает шайбе зайти себе за спину.

Судья недолго смотрел момент, и в третий раз подряд засчитал шайбу после просмотра.

И вновь, видеопросмотр на предмет корректного взятия ворот.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Артем Сергеев, команда «Салават Юлаев».

48 мин - Возобновилась встреча после паузы. «Салават». забрасывает четвертую.

47 мин - Приобрела игра обоюдоострый формат после драки. Сейчас в атаке «Салават». 

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость наказаны: Владимир Ткачев, команда «Салават Юлаев» и Марсель Шолохов, команда «Трактор».

Сейчас судьи принимают решения для наказания игроков. В итоге, штраф 2+2 получает Владимир Ткачев, и также 2+2 получает Марсель Шолохов.

46 мин - Проходит смена пятерок, и в это время Владимир Ткачев и Марсель Шолохов сцепились в кулачном бою. Челябинский хоккеист показывает, что Владимир Ткачев боднул его, у Марселя Шолохова идет кровь.

45 мин - Опасный бросок от Йонаса Энлунда, шайба вновь идет мимо. В ответ уфимские игроки попытались организовать позиционную атаку.

44 мин - В атаке уфимцы. Тем временем, «Трактор» играет в полном составе.

43 мин - В большинстве «Салават». Уфимцы расположились было в зоне челябинцев, но игроки «Трактора» ненадолго вывели шайбу.

УДАЛЕНИЕ. Командный штраф, 2 минуты отбывает Виталий Кравцов.

Более того, Герман Титов взял челлендж, и по новым правилам, если тренерский запрос не был удовлетворен, команда наказывается малым штрафом. Так что сейчас «Трактор» играет в меньшинстве. 

ШАЙБА ЗАСЧИТАНА. СЧЕТ 3:0 В ПОЛЬЗУ УФИМЦЕВ.

И снова видеопросмотр. Судьи смотрят, был ли Тему Хартикайнен в площади ворот.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Тему Хартикайнен, команда «Салават Юлаев».

42 мин - «Салават» с шайбой. Наброс Умарка на ворота, Хартикайнен, не попадает первым броском, но затем все-таки забрасывает третью шайбу в ворота челябинцев.

41 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки уфимской команды. Начался третий период.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 17-22; Броски в створ: 7-12; Голы: 2-0; Вбрасывания: 10-15; Блокированные броски: 4-7; Силовые приемы: 4-5;  Штраф: 0-2.

ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - Контролируют шайбу игроки «Салавата».

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин - Хоккеисты «Салавата» в зоне атаки. Бросок Ларсена низом и шайба проходит в миллиметрах от ворот Судницина.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой, на 2 минуты удален Виталий Кравцов, команда «Трактор».

38 мин - «Трактор» начинает атаку, но застревает шайба у бортов в зоне защиты. Уфимские игроки включили активный прессинг и заработали для своей команды удаление.

37 мин - Никита Хлыстов бросал низом, но неточно. Сейчас шайба снова у хоккеистов «Салавата», однако лайнсмен фиксирует «вне игры».

36 мин - Наброс на ворота от Игоря Полыгалова, Метсола в игре. После вбрасывания, челябинцы продолжают атаковать.  

Но, судья поехал в «Военную комнату», где будет смотреть по правилам ли было взятие ворот. После видеопросмотра судья засчитал шайбу уфимцев.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Владимир Жарков, команда «Салават Юлаев». 

35 мин - Бросок низом от Ника Бэйлена, Юха Метсола в игре. Затем, Александр Бергстрем наносил бросок по воротам, но не попал он в створ. В ответной атаке уфимцы, к огорчению челябинских болельщиков, забрасывают вторую

34 мин - Уфимцы в атаке. Передача в касание на Умарка и только реакция Судницина спасла челябинцев от второй шайбы в свои ворота.

33 мин - Бергстрем вбрасывает шайбу в зону, где ее подхватывают игроки «Салавата» и начинают свою позиционную атаку. Основин, отдавал передачу на Арзамасцева, защитник уфимцев бросил по воротам, Судницин успешно среагировал на бросок.

32 мин - Желдаков делал наброс на ворота Метсолы, финский вратарь в игре. Вбрасывание в зоне уфимцев выиграли челябинцы, которые смогли  расставиться позиционно, но покинула шайба пределы площадки.

31 мин - Открыто стали играть обе команды, практически без средней зоны проходит игра.

30 мин -  Снова «Салават» в атаке. Жарков выходил на ворота, без успеха.

29 мин - «Трактор» пытается провести тут же сравнять счет, но попытка безуспешна. В ответ, Антон Бурдасов наносит бросок по воротам Судницина.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Тему Хартикайнен, команда «Салават Юлаев».

28 мин - Неприятный удар по рукам получает Кравцов, но команды играют 5 на 5. Сейчас с шайбой уфимцы, и Хартикайнен открывает счет голам.

27 мин - Сразу после коммерческой паузы шайба выходит за пределы игровой площадки. Судья сначала показывает удаление но затем отменяет свое решение.

26 мин - «Салават» начинает атаку, но Йонас Энлунд эффективен в защите. Передача по лицевому борту, где уфимцы чуть не получают первую шайбу в свои ворота.

25 мин - В атаке челябинцы. Шолохов набрасывает на ворота, после чего шайба переходит к уфимцам.

24 мин - А вот сейчас «Трактор». Бросок Кравцова с ближний, Метсола на месте.

23 мин - Уфимцы с шайбой, но теряют ее они. Однако, ответная атака «Трактора» также не удается.

22 мин - «Трактор» проводит первые минуты второго периода в обороне.

21 мин - В атаке уфимцы, бросок Жаркова не попадает в створ ворот. После вбрасывания, Ларсен бросал низом шайба от борта вышла в зону хозяев.

21 мин - Стартовое вбрасывание второго периода выигрывают игроки «Салавата Юлаева».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 18-18; Броски в створ: 11-7; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-8; Блокированные броски: 5-6; Силовые приемы: 5-9;  Штраф: 2-2.

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - «Трактор» провел позиционную атаку. Серия неприятных бросков по воротам Юхи Метсола, но надежен финский легионер уфимской команды.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - Первое численное преимущество «Трактора» начинается с пропущенной контратаки. Вбрасывание в зоне челябинцев, пока что не может «Трактор» даже расставится в зоне хозяев площадки.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Григорий Панин, команда «Салават Юлаев». 

18 мин - В атаке «Салават». Наброс капитана уфимцев Григория Панина и вновь Судницин забирает игровой снаряд в ловушку. Контратака «Трактора», Кравцов вводит шайбу в зону, где Антон Глинкин зарабатывает на себе удаление. 

17 мин - Ответ «Салавата». Зрячий наброс на ворота, Судницин в игре. 

16 мин - После выхода со скамейки штрафников Стоа, первеодит шайбу на Лапенкова, который довольно опасным броском потревожил спокойствие Метсолы, но надежен уфимский голкипер.

В ПОЛНОМ СОСТАВЕ «ТРАКТОР». 

15 мин - Бросок Филипа Ларсена, который Судницин забирает в свою ловушку. Меньше 30 секунд до выхода Стоа, «Трактор» пока успешно обороняется. 

14 мин - Выводит шайбу из своей зоны «Трактор», но уфимцы очень быстро возвращают ее обратно. На льду у уфимцев ударное атакующее звено, но держатся челябинские игроки. 

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Райан Стоа, команда «Трактор». 

14 мин - Первое удаление матча. Райан Стоа удален за подножку.

13 мин - Вбрасывание в средней зоне остается за челябинцами. Стоа, перехватывает шайбу в зоне атака, прямой бросок Марселя Шолохова попадает прямо в грудь Метсоле. 

12 мин - Полыгалов, верхом, вбрасывает шайбу в зону уфимцев, но быстро она покидает ее. Ответная позиционная атака Уфы заканчивается также быстро. Сейчас «Салават Юлаев» с шайбой, но судья фиксирует офсайд. 

11 мин - Энлунд и Щехура вдвоем пытались провести быструю атаку, но защитники «бело-зеленых» не дают этого сделать. Сейчас с шайбой челябинцы, подопечные Германа Титова вошли в зону и совершили несколько неприятных для Метсолы бросков.

10 мин - После коммерческой паузы «Трактор» завладевает шайбой, однако уфимцы перехватывают ее.

9 мин - «Салават Юлаев» пока что больше времени проводит с шайбой, и это видно по игре. Однако сейчас, «Трактор» начал свою «позиционку», и удается челябинским игрокам потрепать нервы уфимцам.  

8 мин - Полыгалов бросал на свободном льду, Метсола на месте. Ответная позиционная атака уфимцев чуть не закончилась забитой шайбой.

7 мин - «Трактор» провел небольшой рейд к воротам Метсолы, но не смогли челябинцы забить.

6 мин - Антон Бурдасов бросал в дальнюю с кистей, но шайба вновь пошла мимо. Пока что «Салават Юлаев» больше времени проводит в атаке. 

5 мин - И снова атака уфимцев. Хартикайнен бросал по воротам, Судницин в игре. Ответный бросок челябинцев ушел мимо.

4 мин - Входят в зону «Юлаевцы». Кадейкин попытался с близкого расстояния бросить, но Александр Рыбаков блокирует бросок. В следующей атаке уже Умарк пытался открыть счет, шайба ушла выше ворот.  

3 мин - Выдержали челябинцы небольшой стратовый натиск «Салавата» и теперь пытаются начать свою, однако шайба вновь у уфимцев. 

2 мин - «Трактор» начинает собственную атаку, однако шайба перехвачена уфимцами. Неточная передача от Антона Бурдасова, и это проброс. 

1 мин - Сразу же уфимцы заходят в зону гостей. Вячеслав Солодухин бросал по воротам, Александр Судницин на месте.

1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Салавата Юлаева». Матч начался.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед, остается совсем немного до начала матча.

Стали известны составы команд на сегодняшнюю игру. Отметим, что в воротах челябинцев снова играет Александр Судницин, а место «в рамке» уфимцев занял Юха Метсола.«Салават Юлаев» в прошлом матче обыграл «Авангард» из Омска, тогда как «Трактор» проиграл на выезде хабаровскому «Амуру». Но, в любом случае, эта встреча обещает быть интересной и богатой на опасные моменты.




Добрый день, читатели 1obl.ru! Сегодня, 11 октября, «Трактор» проводит последний матч очередной выездной серии. Соперник челябинской команды - уфимский «Салавата Юлаев». Встреча начнется в 16:30 по местному времени.

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