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/ «Трактор» сыграет последний матч выездной серии

«Трактор» сыграет последний матч выездной серии

Челябинцы встретятся с «Салаватом Юлаевым».
сегодня в 07:23
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» сегодня, 11 октября, сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч пройдет в Уфе, на одноименной арене.

Отметим, что челябинцы возвращаются из затяжной поездки на Дальний Восток, где они проиграли 2 из 3 матчей. Подопечные Германа Титова уступили «Куньлуню» и «Амуру», но с разгромным счетом 7:2 обыграли «Адмирал».

Уфимцы же выиграли последние 2 матча. Со счетом 4:1 «Салават» обыграл «Слован» из Братиславы и со счетом 3:2 был обыгран омский «Авангард». Сейчас подопечные Николая Цулыгина занимают 5 место в таблице восточной конференции КХЛ, тогда как «Трактор» расположился на 10-м месте.

Встреча начнется в 16:30 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ, а также на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция игры.

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