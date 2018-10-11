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/ С разгромным счетом «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву»

С разгромным счетом «Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву»

Челябинцы вновь пропустили 5 шайб от уфимцев.
сегодня в 19:28
  |  Хоккей

Со счетом 5:0 в пользу уфимской команды закончилась встреча «Трактора» и «Салавата Юлаева» в Уфе. Для подопечных Германа Титова это поражение стало вторым подряд.

Счет голам в матче во втором периоде открыл Тему Хартикайнен. Финский легионер получил передачу от Линуса Умарка, обработал шайбу и, благодаря хлесткому броску с ближней дистанции, открыл счет. Через несколько минут Владимир Жарков отправил шайбу в ворота. Отметим, гол был забит ногой, однако судьи, посмотрев запись, не увидели акцентированного движения, поэтому приняли решение засчитать взятие ворот.

В третьем периоде в ворота «Трактора» влетело еще 3 шайбы. Третью забил Тему Хартикайнен — он обыграл нескольких игроков челябинской команды, вышел на пустой угол и забросил ее. Судьи вновь отправились смотреть правильность гола, на этот раз на предмет положения «вне игры», и вновь не увидели нарушения правил.

Четвертая шайба в ворота «Трактора» залетала рикошетом от Владимира Жаркова. Судьи в третий раз отправились «смотреть кино», но и на это раз не увидели нарушения. Окончательный счет в матче установил Филип Ларсен, который после сольного прохода в пятый раз оставил не у дел Александра Судницина. После этого Герман Титов сменил вратаря, однако «распечатать» Юху Метсолу челябинцы так и не смогли.

Напомним, для «Трактора» это поражение стало вторым подряд. Следующий матч челябинцы проведут уже дома, 15 сентября, на арене «Трактор». «Черно-белые» примут «Сибирь» из Новосибирска. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Текстовая трансляция игры будет доступна на 1obl.ru.

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