/ «Южноуральское дерби» «Трактора» и «Металлурга» покажут в прямом эфире

В прошлой игре команды забросили на двоих 11 шайб.

Челябинский «Трактор» продолжает серию выездных матчей. Сегодня, 24 января, в рамках этого турне «черно-белые» проведут матч с одним из самых непримиримых соперников — «Металлургом» из Магнитогорска.

Предыдущий матч команд в этом сезоне получился богатым на голы и опасные моменты. 15 сентября в Магнитогорске «Трактор» и «Металлург» устроили голевую перестрелку, которая закончилась победой «черно-белых» — 6:5.

Всего же команды сыграли между собой 43 матча в истории КХЛ: 30 побед — за «Магниткой», 13 — у «Трактора».

Обе команды потерпели поражение в своих последних матчах. «Трактор» в гостях «всухую» проиграл «Автомобилисту» со счетом 0:3, тогда как «Магнитка» со счетом 1:3 на своей площадке уступила астанинскому «Барысу».

Встреча состоится сегодня, 24 января, в Магнитогорске, в ледовой арене «Металлург». Начало игры — в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.