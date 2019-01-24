/ «Металлург» обыграл «Трактор» в очередном раунде «южноуральского дерби»

Курьезный автогол челябинцев и первая шайба Павла Дорофеева позволили магнитогорцам одержать победу.

Очередное противостояние двух главных спортивных команд Челябинской области — «Трактора» и «Металлурга» прошло сегодня, 24 января, в Магнитогорске. «Южноуральское дерби» закончилось победой «сталеваров» со счетом 2:0.

Курьезным получился первый гол матча. В большинстве вратарь «Трактора» Александр Судницин выкатился из ворот, чтобы выбросит шайбу из зоны, но попал в голову собственному защитнику, от которого шайба и залетела в ворота. Гол записали на Алексея Береглазова, который последним коснулся шайбы в составе «Металлурга».

Во втором периоде магнитогорцы отличились еще один раз. Павел Дорофеев получил пас от Денниса Расмуссена из-за ворот челябинцев и в ближнем бою, кистевым броском в дальний угол удвоил преимущество «сталеваров». Отметим, что для молодого игрока «Металлурга» этот гол стал первым в составе магнитогорской команды.

А вот в третьем периоде голов уже не было. Магнитогорцы контролировали ход игры и не позволили «Трактору» пробить Артема Загидулина, который оформил «сухарь».

После матча старший тренер «Металлурга» Виктор Козлов отметил надежную игру своих подопечных в обороне и поздравил молодых игроков, которые, по мнению специалиста хорошо отыграли в сегодняшней игре.

Хорошая, надежная игра в обороне, хорошая игра Артема Загидулина. Ребята ловили броски, позволили ему сыграть «на ноль». Пауза на Матч Звезд немного выбила команды, но мы все в одних условиях и это не оправдание. Мы всегда должны играть четко. Новички молодцы сыграли хорошо. Павла Дорофеева с первым голом, надеюсь он и дальше будет играть также. — сказал Виктор Козлов.

Следующий матч Челябинцы проведут в субботу, 26 января. Соперником «Трактора» станет казанский «Ак Барс». Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция противостояния.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) 2:0 (1:0; 1:0 0:0)

Голы:

18:24. Алексей Береглазов, «Металлург». 1:0

35:51. Павел Дорофеев, «Металлург». 2:0

Нарезка лучших моментов:

Статистика матча: Броски: 48−38; Броски в створ: 25−17; Голы: 2−0; Вбрасывания: 25−18; Блокированные броски: 10−12; Силовые приемы: 7−6; Время в атаке: 12:26—09:06; Штраф: 10−4.