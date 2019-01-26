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/ Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ

Четвертый матч «Ак Барса» и «Трактора» — одна из центральных игр дня в КХЛ

Прошлая встреча закончилась минимальной победой челябинцев.
сегодня в 10:32
  |  Хоккей

В программе игрового дня Континентальной Хоккейной Лиги, сегодня, 26 января, запланировано 7 матчей. В одном из ни челябинский «Трактор» в гостях сыграет с одним из лидеров Восточной конференции КХЛ — казанским «Ак Барсом».

А текущем сезоне команды играли между собой 3 раза. Последнее очное противостояние команд состоялось 9 января в Челябинске, и закончилось победой «черно-белых» с минимальным счетом 1:0. Та победа прервала серию, в рамках которой «Трактор» не мог обыграть «Ак Барс» 9 матчей к ряду.

Команды по-разному провели свои последние матчи. «Ак Барс» в Хельсинки с минимальным преимуществом 3:2 оказался сильнее «Йокерита». А вот «Трактор» «всухую» проиграл магнитогорскому «Металлургу» в «южноуральском дерби» со счетом 0:2.

На текущий момент «Ак Барс» занимает третью строчку таблице Востока КХЛ. В активе казанцев 72 балла в 52 играх. «Трактор» же, с 51 баллом в 52 матчах, замыкает кубковую восьмерку. В случае победы на «Ак Барсом» челябинцы смогут укрепить свои позиции перед плей-офф, до начала которого осталось чуть меньше месяца.

Встреча состоится сегодня, 26 января, в Казани, на «Татнефть Арене», в 19:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию противостояния «Ак Барса» и «Трактора» смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Кроме того, для читателей 1obl.ru будет организована текстовая трансляция игры.

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