«Южноуральское дерби»: текстовая трансляция матча «Трактора» и «Металлурга»

Чем завершится регулярный чемпионат для этих команд?

2:0

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча после второго периода: Броски: 31-31 ; Броски в створ: 17-12 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 19-21 ; Блокированные броски: 10-9 ; Силовые приемы: 7-5 ; Время в атаке: 08:36-08:31 ; Штраф: 4-8

Статистика 2-го периода: Броски: 12-23 ; Броски в створ: 7-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-15 ; Блокированные броски: 9-3 ; Силовые приемы: 5-3 ; Время в атаке: 03:22-05:16 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Едва не наказывают магнитогорцы челябинцев за ошибки. Много, очень много ошибок было у «Трактора». Но выручает Иван Федотов, не давая шайбе залететь в свои ворота.

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Металлург» №51 Алексей Береглазов, задержка клюшкой, 2 мин.

38 мин — Отличный силовой провёл Виталий Меньшиков возле своих ворот. Очень красиво.

38 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

38 мин — Лёгким движением руки Иван Федотов забирает шайбу в ловушку.

37 мин — Не получается совсем бросать у магнитогорцев. Удаётся «чёрно-белым» выбросить шайбу из своей зоны.

36 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, подножка, 2 мин.

35 мин — Томаш Гика выходил один на один, а бросить ему не удалось. Показывал ,что цепляли его, только рефери не увидели нарушения правил.

34 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — Томаш Филиппи дважды бросал шайбу и дважды мимо створа ворот челябинской команды.

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика, толчок клюшкой, 2 мин.

32 мин — Бросок от Павла Дорофеева — вновь отлично работает Иван Федотов.

31 мин — С точки вбрасывания Потехин сразу сильным броском отправил шайбу в сторону ворот «Трактора». Надёжен Федотов.

30 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №21 Виталий Меньшиков (№17 Александр Подкорытов, №58 Егор Степанов)

30 мин — Вновь спасает Иван Федотов свои владения. Только уже от броска Брэндона Козуна.

30 мин — Бросок от Береглазова — видит всё Федотов.

29 мин — Останавливает игру Глеб Носов после броска со средней зоны.

28 мин — Отлично разыгрывали шайбу игроки «Трактора» в чужой зоне. И вновь пошли неточные передачи, пришедшие к выходу из зоны.

27 мин — Степанов пытался набросить на ближний угол с острого угла. Неудачно.

27 мин — «МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

26 мин — Основин дважды подряд делал отличные броски. Глеб Носов хорошо выручает свою команду.

25 мин — Неточно идут передачи у челябинцев.

25 мин — УДАЛЕНИЕ. «Металлург» №91 Никита Пивцакин, задержка соперника, 2 мин.

24 мин — Федотов едва сам не привёз себе шайбу. Пытался поиграть в защитника вратарь «Трактора». Зато потом подчищает за собой и мощно отбивает шайбу.

23 мин — Вновь затормозила игра. Пока идут «качели».

22 мин — Егор Степанов бросал в ближний угол ворот — шайба рикошетом отскакивает от Глеба Носова.

22 мин — Но быстро вступает в игру Иван Федотов. Ловушкой останавливает ход шайбы вратарь «Трактора».



21 мин — Пока просто раскатываются команды. Без опасных моментов.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 19-8 ; Броски в створ: 10-2 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-6 ; Блокированные броски: 1-6 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 05:14-03:15 ; Штраф: 0-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Долго держится шайба в зоне «Трактора». Прессингуют магнитогорцы.

18 мин — Жестко действует Потехин. Промахивается по шайбе и попадает по Ивану Федотову. За что быстро получает нагоняй от своих соперников.

17 мин — Немного потерялись магнитогорцы за воротами Ивана Федотова.

16 мин — Мощный бросок от Бэйлена — шайба попадает в штангу и остаётся рядом с воротами.

15 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №8 Егор Фатеев (№34 Александр Тридчиков)

14 мин — Всё чаще «сталевары» начали перехватывать игру.

13 мин — Бросок Нестрашила принимает на себя Иван Федотов.

12 мин — «Качели» наблюдаются в матче. Без бросков, а игра проходит по всему льду.

11 мин — Активизировались гости льда. Начали набрасывать в сторону ворот «Трактора».

10 мин — Очень выручает Федотов в опасном моменте!

10 мин — Теперь уже вратарь «Металлурга» справляется с мощным броском Ника Бэйлена.

9 мин — Исаев бросал от синей — шайба попала в клюшку игроку магнитогорской команды.

8 мин — Теперь пора вступить в игру Ивану Федотову. Останавливает он шайбу после броска Савелия Ольшанского.

7 мин — «МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

6 мин — Глеб Носов твори чудеса. Спасает он сетку от топлы игроков «Трактора».

6 мин — Опасно челябинцы делали перепасовку в своей зоне. Могло привести к перехвату шайбы.

5 мин — УДАЛЕНИЕ. «Металлург» №13 Роман Любимов, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

5 мин — Кейлоф отдал передачу Седлаку,но тот бросить не сумел. Его заблокировали.

4 мин — Пока без опасных моментов. Бросков не наблюдается.

3 мин — Егор Степанов буквально расстрелял Глеба Носова! Но спасает вратарь «Металлурга» свои ворота.

3 мин — «МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

2 мин — Долго разыгрывают шайбу челябинцы. Попытка первого броска в створ оканчивается неудачно.

1 мин — УДАЛЕНИЕ. «Металлург» №92 Богдан Потехин, выброс шайбы, 2 мин

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» начинается для вас текстовую трансляцию заключительного матча хоккейного клуба «Трактор». Сегодня, 27 февраля, челябинцы примут у себя своего принципиального соперника — магнитогорский «Металлург», чтобы сыграть завершающее «южноуральское дерби».

«Сталевары» уже вышли в плей-офф и дают отдохнуть своим лидерам перед играми первого раунда. К слову, они сыграют с «Барысом» из Казахстана.

Челябинцы же полностью завершают сезон этой игрой и уходят на длительный перерыв. В последних играх они дают возможность молодым игрокам показать себя на высшем уровне.

Какой будет исход последнего дерби в сезоне? Давайте узнаем вместе! Начало в 19:00.

К слову, составы команд уже известны: