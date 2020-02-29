ОТВ покажет все матчи «Металлурга» и «Белых медведей» в плей-офф

Первый матч состоится уже в воскресенье.

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​Телекомпания ОТВ покажет в прямом эфире все матчи стадии плей-офф КХЛ с участием магнитогорского «Металлурга» и челябинских «Белых медведей» выступающих в МХЛ. Сталевары завершили регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте Восточной конференции, и в первом круге сыграют с казахстанским «Барысом». Соперник «Белых медведей» станет известен позже.

​Согласно распределениям мест по итогам гладкого чемпионата, «Барыс» занявший вторую строчку в конференции, получает преимущество своего поля. Таким образом, первые матчи в противостоянии с «Металлургом» пройдут в Нур-Султане. Команды сыграют 1, 3 марта (в Казахстане), 5, 7 марта (в Магнитогорске) (9, 11, 13 марта — если понадобится), определив победителя серии в матчах до четырёх побед.

По словам спортивного комментатора телеканала ОТВ Константина Устьянцева, помимо матчей «Металлурга», медиахолдинг покажет игры Молодёжной хоккейной лиги с участием «Белых медведей», которые накануне обеспечили себе участие в плей-офф.

«Мы покажем все матчи "Металлурга" и "Белых медведей" в плей-офф. В будущем, спорта и хоккея в частности, на телеканале станет ещё больше», — рассказал Константин Устьянцев.

​Первый матч «Барыс» — «Металлург» состоится в воскресенье 1 марта. Начало в 14:00 (время московское).