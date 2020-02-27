«Трактор» выиграл у «Металлурга» в заключительном матче сезона

Челябинцы смогли уйти с 12-го места в турнирной таблице.

Послушать 00:00

Сегодня, 27 февраля, в Челябинске состоялся заключительный матч команд КХЛ «Трактора» и «Металлурга». Это «южноуральское дерби» стало четвёртым в регулярном чемпионате сезона 2019/20.

Первый период прошёл в преимуществе хозяев льда. Хоть на воротах команды из Магнитогорска стоял молодой голкипер Глеб Носов, это не помешало ему отлично играть против мастеровитых хоккеистов из Челябинска. Но всё же одну шайбу он упустил. Её буквально «продавил» на 15-й минуте Егор Фатеев.

Второй период также вышел результативным для «Трактора». Только вторая шайба вышла курьёзной. На 30-й минуте была плотная борьба в зоне магнитогорцев. И сумел бросить Виталий Меньшиков шайбу, только зашла она в створ ворот от конька Ивана Верещагина — защитника «сталеваров». Таким образом, счёт после второго периода был 2:0.

За 7 минут до конца третьего периода Брэндон Козун вернул интригу в этой встрече, забросив свою шайбу в этом матче и лишив Ивана Федотова «сухаря». Но сравнять игру магнитогорцам не удалосью Не помогла и замена вратаря на шестого полевого игрока. Таким образом, челябинцы выиграли свой заключительный матч со счётом 2:1.

Этим матчем хоккейный клуб «Трактор» завершил выступление в сезоне 2019/20. А «Металлург» в первом раунде плей-офф сразится с «Барысом» из Казахстана.

Впереди у челябинцев лишь матч с болельщиками, который состоится 7 марта на льду арены имени Валерия Белоусова. В нём примут участие все лидеры челябинской команды, а также 30 болельщиков. Кроме самого матча состоится мастер-шоу, в программе вечера масса приятных сюрпризов для всех пришедших на арену.