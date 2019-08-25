«Трактор» вновь обыграл «Металлург» на предсезонном турнире

Мемориал Ромазана в Магнитогорске завершился победой челябинцев.

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Сегодня, 25 августа, в Магнитогорске состоялась финальная игра традиционного предсезонного турнира, посвященного памяти Ивана Харитоновича Ромазана.

В матче сошлись традиционные соперники, которые разделяют любителей хоккея на Южном Урале на два лагеря: челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург».

Отметим, что это уже второе «южноуральское дерби» в рамках предсезонных игр. Первая встреча состоялась на розыгрыше Кубка губернатора Челябинской области, где «черно-белые» выиграли у «сталеваров» со счетом 3:0, тем самым завоевав главный трофей турнира.

Так и сегодня два хоккейных титана Южного Урала вновь боролись за главный приз предсезонки, только уже за Кубок Ивана Ромазана.

Счет матча в первом периоде открыл нападающий магнитогорцев Роман Любимов. К слову, шайба была заброшена с добивания, вратарь челябинцев Василий Демченко отразил первую атаку игроков команды Йозефа Яндача, но они буквально «продавили» эту шайбу, и голкипер челябинцев ничего не смог сделать.

Но совсем немного времени понадобилось «черно-белым» на ответ. Лукаш Седлак, на пару со своим партнером Томашем Гикой замечательно разыграли свою наигранную комбинацию и умудрились обмануть вратаря «Магнитки» Василия Кошечкина. Счет к концу первой двадцатиминутки стал 1:1.

Такой результат сохранялся весь второй период, который не отметился заброшенными шайбами. Но «Трактор» держал соперника под постоянным напряжением, проводя много времени в зоне магнитогорского «Металлурга».

В третью двадцатиминутку челябинцам удалось вырваться вперед благодаря нападающему Сергею Конькову. Отыграться «Металлург» не смог и матч закончился со счетом 2:1 в пользу челябинского «Трактора» под руководством Петериса Скудры.

И тем самым, впервые за всю историю розыгрыша предсезонного турнира в Магнитогорске, с 18-ой попытки челябинской команде удалось завоевать главный трофей — Кубок Ивана Ромазана.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/20 начинается 1 сентября с игры финалистов прошлого розыгрыша Кубка Гагарина — московского ЦСКА и омского «Авангарда».