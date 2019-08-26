«Легко не будет, но мы будем биться»: в «Тракторе» подвели итоги предсезонки

На пресс-конференции присутствовал и корреспондент «Первого областного».

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Сегодня, 26 августа, на ледовой арене «Трактор» состоялась пресс-конференция, на которой генеральный директор ХК «Трактор» Борис Ефимович Видгоф и главный тренер «черно-белых» Петерис Скудра подвели итоги предсезонных турниров, представили выигранные награды и рассказали о планах на сезон-2019/20.

В ходе общения Петерис Скудра рассказал о комплектации команды на сезон и молодых игроках.

«Дедлайн еще не пришел, так что говорить о полной комплектации точно рано. Мы смотрим на тех игроков, кто появляется на рынке и сможет нам помочь. Но в данный момент команда готова на 95%. Впечатлили многие молодые игроки, но пока они не до конца понимают ход работы, требования, у многих просто нет базы, основы. Ведь с 1 класса в 11-ый не поступишь сразу», — рассказал Петерис Скудра.

Борис Видгоф вновь отметил, что был возвращен лозунг «Мы одна команда».

«Мы должны сами себе своей игрой и своей подготовкой дать шанс выиграть Кубок Гагарина. Мы идем в этом направлении — это первостепенная задача и другой быть не может. Легко не будет, но мы будем биться. Мы вышли из зоны комфорта. Работаем, чтобы был результат. Но мы в одной команде и мы тем самым себе поможем. Смыслов никаких не прячем», — отметил Борис Видгоф.

Также была оценена работа команды на предсезонных турнирах: на Кубке губернатора Челябинской области, мемориале Ромазана и контрольных матчах с «Салаватом Юлаевым».

«На предсезонке невозможно быть довольным игрой, результатом. Победы добавляют настроение команде, но о том, кто будет играть в регулярном чемпионате, у нас понимание пока на 90%. Будем целенаправленно наигрывать связки, тройки, спецбригады. Хотим понять, какой выйдем формации, но это еще все в процессе», — поделился Петерис Скудра.

Также было отмечено, что домашние и выездные матчи отличаются своей спецификой. И команда будет делать упор на то, чтобы все матчи, неважно — дома или на выезде, были одинаковы по агрессии, коммуникации. Чтобы было много голевых моментов и много бросков.

По поводу расставания с челябинскими игроками Семеном Афонасьевским и Артемом Пеньковским было сказано, что клуб действовал по спортивным принципам.

«Афонасьевский после лета не смог выполнить полный объем работы, поэтому не видели его в первой команде. А Пеньковский уступал более молодым игрокам. Это возможно из-за травмы, мы много разговаривали по этому поводу. Игрок имеет право уйти в другую команду КХЛ, если есть амбиции и возможность», — рассказал главный тренер «Трактора» Петерис Скудра.

В конце общения с журналистами Борис Видгоф отметил, что стратегии формирования к следующим сезонам есть. Контракты с игроками уже переподписываются на двухлетний срок. И повторилось, что договор с вратарем Владиславом Сухачевым продлен и расторгнут не будет.

Отметим, что сейчас команда находится в Челябинске и продолжает подготовку к сезону-2019/20.

Напомним, что регулярный чемпионат для «черно-белых» начнется 2 сентября на ледовой арене «Трактор» игрой с подмосковным «Витязем». Начало матча в 19:00.