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/ Бывший игрок «Трактора» продолжит карьеру в Румынии

Бывший игрок «Трактора» продолжит карьеру в Румынии

Юрий Петров подписал контракт с командой «Брашов Вулвз».
сегодня в 16:42
  |  Хоккей

Российский нападающий Юрий Петров продолжит карьеру в составе румынской команды «Брашов Вулвз». Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил официальной сайт команды.

Ценный игрок, с огромным опытом лучшей хоккейной лиги в Европе. Этот хоккеист может отлично выполнять функции центрального форварда, мы долго вели с ним переговоры. — прокомментировал подписание Петрова президент «Брашова» Эмилиан Черница.

Добавим, последние две сезона Юрий Петров провел в составе челябинского «Трактора». В прошлом сезоне 34-летний форвард набрал 4 очка при показателе полезности «+3». В среднем хоккеист проводил на льду 13 минут за матч.

Отметим, в «Брашове» сейчас выступают два российских хоккеиста — Сергей Перетягин и Сергей Дорофеев. Кроме того, в Румынском чемпионате выступает еще один прославленный хоккеист, бывший игрок «Трактора» и магнитогорского «Металлурга», Дмитрий Пестунов.

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