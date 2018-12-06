Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.82 +66.82 75.71 +75.71
Челябинск
сейчас
 
-15 °C
завтра
 
-16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Трактор» вновь встретится с «Барысом» из Астаны

«Трактор» вновь встретится с «Барысом» из Астаны

Победа может вывести «черно-белых» в зону плей-офф.
сегодня в 13:00
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» продолжает выездную серию по маршруту «Балашиха — Астана — Новосибирск». Во втором ее матче «черно-белые» сыграют с «Барысом». Матч команд откроет программу игрового дня в КХЛ.

Команды уже встречались между собой дважды на протяжении текущего сезона. Оба раза для выяснения победителя понадобился овертайм, где успех по одному разу праздновали обе команды. Всего же коллективы встречались между собой 36 раз, поровну разделив количество побед.

На данный момент команда из Астаны занимает пятую строчку в таблице Востока КХЛ, на 4 очка отставая от четвертого места. В последних пяти встречах астанинцы одержали 3 победы.

«Трактор» же набрал ход и теперь уверенно движется к кубковой восьмерке. Сейчас в активе челябинцев 9-е место на Востоке и 33 очка, что всего на 1 балл меньше, чем у идущего следом «Куньлуня». В последних пяти играх в активе «Трактора» оказались 4 победы, 3 из которых были добыты подряд. Отметим, если «Трактор» одержит сегодня победу, то поднимется на 8-ю строчку.

Встреча состоится сегодня, 6 декабря, в 18:30 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.

Хоккей
В Челябинске установят мемориальную доску в честь Валерия Белоусова
сегодня в 16:26
В Челябинске установят мемориальную доску в честь Валерия Белоусова
Хоккей
О сложном для «Трактора» годе рассказал Пол Щехура
сегодня в 15:16
О сложном для «Трактора» годе рассказал Пол Щехура
Спорт
Задорным черлидерам «Трактора» нужна поддержка челябинцев
сегодня в 12:22
Задорным черлидерам «Трактора» нужна поддержка челябинцев
Хоккей
«Трактор» одержал третью победу подряд
вчера в 08:41
«Трактор» одержал третью победу подряд
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Ушел в баню и не вернулся: в Златоусте разыскивают 33-летнего мужчину
сегодня в 17:44
Ушел в баню и не вернулся: в Златоусте разыскивают 33-летнего мужчину
Общество
Федор Конюхов будет три месяца бороздить просторы Южного океана
сегодня в 17:21
Федор Конюхов будет три месяца бороздить просторы Южного океана
Общество
Больше денег направит область на «Формирование комфортной городской среды»
сегодня в 17:01
Больше денег направит область на «Формирование комфортной городской среды»
Хоккей
В Челябинске установят мемориальную доску в честь Валерия Белоусова
сегодня в 16:26
В Челябинске установят мемориальную доску в честь Валерия Белоусова
ШОС и БРИКС
Подарками с иностранными гостями обменялся Борис Дубровский
сегодня в 15:55
Подарками с иностранными гостями обменялся Борис Дубровский
Происшествия
Под ЗИЛ одним ударом загнал отечественную легковушку «Лексус»
сегодня в 15:39
Под ЗИЛ одним ударом загнал отечественную легковушку «Лексус»
Хоккей
О сложном для «Трактора» годе рассказал Пол Щехура
сегодня в 15:16
О сложном для «Трактора» годе рассказал Пол Щехура
Общество
Пригородные поезда запускают по новому расписанию
сегодня в 15:11
Пригородные поезда запускают по новому расписанию
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6