/ «Трактор» вновь встретится с «Барысом» из Астаны

Победа может вывести «черно-белых» в зону плей-офф.

Челябинский «Трактор» продолжает выездную серию по маршруту «Балашиха — Астана — Новосибирск». Во втором ее матче «черно-белые» сыграют с «Барысом». Матч команд откроет программу игрового дня в КХЛ.

Команды уже встречались между собой дважды на протяжении текущего сезона. Оба раза для выяснения победителя понадобился овертайм, где успех по одному разу праздновали обе команды. Всего же коллективы встречались между собой 36 раз, поровну разделив количество побед.

На данный момент команда из Астаны занимает пятую строчку в таблице Востока КХЛ, на 4 очка отставая от четвертого места. В последних пяти встречах астанинцы одержали 3 победы.

«Трактор» же набрал ход и теперь уверенно движется к кубковой восьмерке. Сейчас в активе челябинцев 9-е место на Востоке и 33 очка, что всего на 1 балл меньше, чем у идущего следом «Куньлуня». В последних пяти играх в активе «Трактора» оказались 4 победы, 3 из которых были добыты подряд. Отметим, если «Трактор» одержит сегодня победу, то поднимется на 8-ю строчку.

Встреча состоится сегодня, 6 декабря, в 18:30 по местному времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайтах 1obl.ru и 1obl.tv.