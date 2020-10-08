Юхо Олкинуора стал лучшим игроком прошедшего дня в КХЛ

Финский голкипер «Металлурга» отбил 34 из 35 бросков в игре против СКА.

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Голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора был признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня в КХЛ. Вратарь, отбивший 34 из 35 бросков и заработавший 97,1% отбитых шайб в матче против СКА, получил приз по итогам голосования болельщиков во «Вконтакте».



«34 сэйва в Петербурге принесли „Магнитке“ первую за 9 матчей победу над СКА, а Юхо Олкинуоре звание лучшего игрока дня в КХЛ!»— сообщили «Первому областному» в пресс-службе КХЛ.

Напомним, матч «Металлурга» против СКА состоялся накануне, 7 октября. Магнитогорцы добились победы со счётом 4:1, отличились Юхо Ламмикко, Егор Яковлев, Егор Корбкин и Сергей Плотников. На данный момент «Магнитка» занимает пятую строчку в Восточной конференции КХЛ.

Юхо Олкинуора пополнил состав «сталеваров» в прошедшем межсезонье. На счету финского легионера восемь игр за «Металлург», в которых он одержал семь побед. Процент отражённых бросков вратаря магнитогорцев равен 94,6%, коэффициент надёжности — 1,59 шайб.