«Металлург» начал выездную серию с победы над «Нефтехимиком»

Магнитогорцы забросили четыре шайбы в ворота нижнекамцев.

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С победы начал выездную серию магнитогорский «Металлург». В понедельник, 5 октября, команда Ильи Воробьёва со счётом 4:1 переиграла нижнекамский «Нефтехимик».



«Сталевары» забивали в каждом из трёх периодов игры. В первые 20 минут в составе «Металлурга» отличились Михаил Пашнин и Юхо Ламмико. Второй период встречи закончился со счётом 1:1. На гол Андрея Чибисова хозяева площадки ответили шайбой от Отсо Рантакари. Третий же период прошёл с преимуществом «Металлурга», магнитогорцы выстояли втроём против пятерых игроков «Нефтехимика», и на последней минуте игры Сергей Плотников установил окончательный счёт. 4:1, победа «Магнитки».

Отметим, что данная встреча запомнится сразу нескольким игрокам «Металлурга». Так, защитник Вадим Антипин в игре с «Нефтехимиком» заработал первое очко в КХЛ, а другой игрок обороны магнитогорцев, Егор Яковлев, преодолел рубеж в 100 набранных баллов. Помимо этого, победа над «Нефтехимиком» стала 200-й для наставника «сталеваров» Ильи Воробьёва. Добавим, что после этой игры в активе магнитогорцев становится 16 очков. При 8 победах и 4 поражениях в 12 играх, «Магнитка» обходит «Трактор» и поднимается на 5-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

Следующая игра «Металлурга» состоится в среду, 7 октября. В Санкт-Петербурге магнитогорцы встретятся со СКА. Начало встречи — в 21:00 по челябинскому времени.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 1:4 «Металлург» (Магнитогорск) (0:2; 1:1; 0:1)

Голы:

11:24. Михаил Пашнин, «Металлург», 0:1

12:35. Юхл Ламмико, «Металлург», 0:2

22:52. Андрей Чибисов, «Металлург», 0:3

36:47. Отсо Рантакари, «Нефтехимик», 1:3

59:08. Сергей Плотников, «Металлург», 1:4

Статистика матча: Броски: 47-80; Броски в створ: 25-39; Голы: 1-4; Вбрасывания: 33-32; Блокированные броски: 15-9; Силовые приемы: 14-8; Время в атаке: 08:58-16:43; Штраф: 12-10.

Голы и лучшие моменты игры: