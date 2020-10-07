«Металлург» сыграет против СКА в центральном матче игрового дня

Двукратные обладатели Кубка Гагарина встретятся в Санкт-Петербурге.

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Магнитогорский «Металлург» продолжает трехматчевую выездную серию по маршруту «Нижнекамск — Санкт-Петербург — Екатеринбург». Сегодня, 7 октября, в рамках данного выезда команда Ильи Воробьёва в городе на Неве сыграет против СКА. Данная встреча станет центральным матчем текущего игрового дня в КХЛ.



За всю историю лиги «Магнитка» и СКА встречались 32 раза, в 20 из которых победа оставалась за питерской командой. Последняя игра в чемпионате между «сталеварами» и «армейцами с Невы» состоялась 22 декабря прошлого года, тогда победу со счётом 2:1 праздновали хоккеисты СКА. Также команды играли между собой этим летом на предсезонном турнире в Казани, в том противостоянии успеха добились магнитогорцы.

Данная игра примечательна для любителей хоккея сразу несколькими подтекстами, все они касаются игроков. Впервые в официальном матче против бывшего клуба сыграет целый ряд игроков «Металлурга», а именно нападающий Сергей Плотников, Максим Карпов и Николай Прохоркин. Все они раньше играли за СКА. В составе питерцев также есть бывшие игроки «Магнитки»: форвард Евгений Тимкин и защитник Виктор Антипин.

Последние игры по-разному закончились для команд. «Металлург», после домашней неудачи с «Автомобилистом», переиграл в Нижнекамске «Нефтехимик», а вот СКА наоборот, прервал победную серию, проиграв по буллитам «Барысу». Отметим, что на данный момент «Магнитка» находится на 5-м месте Восточной конференции КХЛ, петербуржцы же расположились на второй строчке на Западе.

Игра «Металлурга» против СКА состоится сегодня, 7 октября в «Ледовом дворце» В Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 21:00 по челябинскому времени.