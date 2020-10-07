«Металлург» одержал победу над СКА в Санкт-Петербурге

«Сталевары» прервали очную серию поражений из одиннадцати матчей против «армейцев с Невы».

Послушать 00:00

В Санкт-Петербурге закончился матча между местным СКА и магнитогорским «Металлургом». Встреча команд завершилась со счётом 4:1 в пользу «сталеваров».



Первый период этого противостояния прошёл в острой борьбе, но без забитых шайб. Однако голы начали появляться с самого старта второго игрового отрезка. Первыми отличились петербуржцы, а именно Йоонас Кемпайнен, который прямым броском «прошил» Юхо Олкинуору. «Металлург» отыгрался чуть больше чем через минуту. Юхо Ламмикко прямым броском после передачи Андрея Чибисова уравнял цифры на табло. После, Андрей Чибисов поучаствовал в следующем голе «Магнитки», отдав ассист на Егора Яковлева, который дальним броском вывел «сталеваров» вперёд.

В середине третьего периода «Магнитка» довела своё преимущество до двух шайб. Игорь Швырёв мощным силовым приёмом встретил защитника СКА Диннара Хафизуллина в зоне «армейцев с Невы», отобрал шайбу и отдал её на крюк Егору Коробкину, который попал точно в пустой угол ворот хозяев. В концовке игры тренерский штаб СКА взял тайм-аут, а после — поменял вратаря на шестого полевого игрока, но последний гол в игре в итоге был забит именно в ворота петербуржцев. Сергей Плотников со средней зоны отправил игровой снаряд точно в цель, установив окончательный счёт.

Отметим, что «Металлург» одержал вторую гостевую победу подряд. Предыдущая встреча, против «Нефтехимика» также закончилась со счётом 4:1, а победной гол в той игре также забросил Сергей Плотников.

«Хорошая игра, интересный хоккей. Спасибо ребятам за то, что сегодня отдали все и еще немножко. Здорово, когда четвертое звено забивает важные голы, как это случилось в ситуации с шайбой Егора Коробкина. Что и говорить, ребята – молодцы», — сказал после матча главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

Следующий матч «Металлург» снова проведёт на выезде. В пятницу, 9 октября, «сталевары» сыграют против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Игра состоится в 19:00 по челябинскому времени.

СКА (Санкт-Петербург) 1:4 «Металлург» (Магнитогорск) (0:0; 1:2; 0:2)

Голы:

20:28. Йоонас Кемпайнен, СКА, 1:0

21:20. Юхо Ламмико, «Металлург», 1:1

28:42. Егор Яковлев, «Металлург», 1:2

50:59. Егор Коробкин, «Металлург», 1:3

58:26. Сергей Плотников, «Металлург», 1:4



Статистика матча: Броски: 57-50; Броски в створ: 35-27; Голы: 1-4; Вбрасывания: 25-31; Блокированные броски: 9-13; Силовые приемы: 17-24; Время в атаке: 09:46-09:04; Штраф: 4-4.

Голы и лучшие моменты игры:



