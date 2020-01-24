«Югра» одолела «Челмет» с минимальным преимуществом

Челябинская команда не попадает в плей-офф.

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23 января, параллельно с «Трактором», также на выезде играла команда «Челмет». Они поехали в Ханты-Мансийск, чтобы сыграть с местной «Югрой».

Первый период начался с довольно быстрого удаления Аркадия Шафигулина за подножку. Чем почти под самый конец численного преимущества и воспользовались хозяева льда. На 4-й минуте игры счёт матча открыл форвард Павел Махановский. Но недолго радовались ханты-мансийцы. Уже на шестой минуте им ответил нападающий «Челмета» Кирилл Кошурников. И ничейным с равным счётом на табло команды ушли на первый перерыв.

Второй период отметился лишь удалениями. Одно из них даже приписали голкиперу «чёрно-белых» Владиславу Сухачёву за умышленный сдвиг ворот. Но вратарю не было никакого смысла нарушать правила, ведь опасность «Челмету» не угрожала. А то, что штыри плохо вкручены — вопросы явно не к Сухачёву. Дальше случился аналогичный момент — ворота вновь съехали со своего места при контакте с вратарём, но арбитры во второй раз Сухачёва почему-то не удалили.

А вот третий период проходил без особых голевых моментов с обеих сторон. Но за 2 минуты до конца игры довольно возрастной для ВХЛ форвард Иван Захарчук наудачу выстрелил от левого борта, и шайба оказалась в сетке ворот «Челмета». Со счётом 2:1 в пользу «Югры» завершилась эта встреча.

Главный тренер челябинской команды Алексей Тертышный рассказал в послематчевой пресс-конференции, что игрокам могло не хватить сил, движения, ведь это уже четвёртая игра на выезде.

«Соперники у нас все тяжёлые в этой серии. Игра показала, что ребята справились. Мы их грамотно восстановили в паузе перед матчем. „Югра“ — серьезный соперник, мы готовились и настраивались. Но где-то хозяева нас переиграли, особенно в третьем периоде, когда мы прижались к воротам. В отдельных эпизодах выручал вратарь. Были и у нас хорошие моменты, но их надо было реализовывать. А в третьем периоде игра шла уже до гола, до первой ошибки, которую, к сожалению, допустили мы и не смогли забрать хотя бы одно очко. Ребята молодцы, старались, к ним претензий нет. Мы молодая команда и учимся на своих ошибках», — отметил Алексей Тертышный.

Впереди у «Челмета» осталось лишь 8 игр. И у них продолжается длинная выездная серия. 29 января они поедут в Орск, чтобы сразиться с «Южным Уралом». На данный момент челябинский клуб занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. До зоны плеф-офф им нужно набрать не менее 8 очков.