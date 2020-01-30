«Челмет» с минимальным преимуществом обыграл «Южный Урал»

Обе команды пока не попадают в зону плей-офф.

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29 января в Орске состоялся матч команд ВХЛ между «Южным Уралом» и «Челметом». Перед началом матча челябинская команда сразу потеряла двух игроков — защитника Леонида Лавриненко и нападающего Марселя Шолохова. Поэтому в неполную заявку челябинского клуба попали все, кто имелся в наличии. Играть подопечным Алексея Тертышного пришлось в шесть защитников.

Только наступил первый период, как «Челмет» сразу открыл счёт встречи. Александр Шепелев смог «зарядить» шайбу прямиком под перекладину — 0:1 на второй минуте матча. Но во второй минуте у челябинцев произошёл сбой в игре. Виной этому — четырёхминутное удаление нападающего «чёрно-белых» Николая Чебыкина. И «Южный Урал» наказал за это своих соперников — 1:1. На первый перерыв команды ушли с ничейным счётом.

А вот во втором периоде хозяева льда смогли забить шайбу в ворота Владислава Сухачева, в то время, как они находились в меньшинстве. Форвард Денис Курепанов получил пас на синей линии, вошёл в зону и неотразимо бросил низом в дальний угол — 2:1. Но челябинцы довольно быстро отыгрались. В середине встречи защитник Данил Мокрушев «выстрелил» от синей линии под перекладину — 2:2. А в самом конце второго периода нападающий «Челмета» Кирилл Кошурников отправил «гол в раздевалку» — 2:3.

Следующий гол зрители увидели лишь ближе к середине третьего отрезка. И он получился, когда «чёрно-белые» были в большинстве. В этом моменте сработал Владислав Кулиев, который смог забросить шайбу в ближний угол ворот Артура Мустафина. Но скорее «Южный Урал» смог забить третью шайбу в быстрой атаке. И когда «Челмет» остался в меньшинстве, тренерский штаб орской команды пошёл ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но гостям льда удалось перехватить шайбу, и Пётр Ясинский смог отправить ее через всю площадку прямиком в пустые ворота. А до финальной сирены оставалось ещё целых семь минут игрового времени. И при отставании в две шайбы орские игроки не думали отдавать игру. Команда постоянно снимала вратаря, и лишь за минуту до конца периода они добились своего и сократили счёт. Но выиграть или хотя бы перевести встречу в овертайм им не удалось. Игра «Южного Урала» и «Челмета» завершилась со счётом 4:5.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер челябинцев Алексей Тертышный отметил, что его команда давно не забивала много шайб.

«Поздравляю ребят с победой. Сегодня достаточно тяжелый получился матч. Очень много было голов. В прошлых играх достаточно много создавали моментов, но реализация у нас немного хромала. Сегодня молодцы, забили голы и соответственно другой результат», — рассказал Алексей Тертышный.

На данный момент «Челмет» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы. У них в активе 49 очков, а до зоны плей-офф им не хватает не менее восьми баллов.

«Чёрно-белым» осталось провести 7 матчей. Далее по графику у них встреча с учалинским «Горняком». Она пройдёт в субботу, 1 февраля.