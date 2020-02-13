«Челмет» смог обыграть «Молот-Прикамье»

Но выйти в плей-офф у челябинской команды уже не получится.

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12 февраля на льду дворца спорта «Юность» в Челябинске состоялся матч ВХЛ между командами «Челмет» и «Молот-Прикамье». Отметим, что обе команды, которые плотно соседствуют в турнирной таблице, потеряли всякие шансы на выход в плей-офф.

И в прошедшем матче первый же бросок по воротам «Челмета», которые защищал Никита Подскребалин, оказался результативным. Его на третьей минуте его оформил нападающий «Молота-Прикамья» Артур Чувиляев. Хозяева смогли ответить лишь ближе к концу периода. И сделал это Константин Лукин. Молодой игрок пронёсся с шайбой из своей зоны до чужой, объезжая по пути соперников, и удачно бросил в дальний угол ворот, переиграв потерявшего ворота Ильяса Гафиуллина. Это был первый гол 18-летнего хоккеиста в Высшей хоккейной лиге.

Второй гол случился уже во втором периоде, вновь от игроков «Челмета». На 28-й минуте шайбу ворота забросил Иван Ширяев, который пустил шайбу прямиком под голкипера. Это также стал для него первым голом в ВХЛ. Вскоре челябинцы получили численное преимущество, но забивать в этот отрезок могли именно пермяки — два выхода «два в одного», один из которых завершился попаданием в штангу.

Третий период был более нервным для хозяев. Особенно в середине периода, когда «Молот» был в большинстве. Также за минуту до конца тренерский штаб гостей заменила вратаря на шестого полевого игрока, но это им не помогло В итоге победа осталась за «Челметом» — 2:1.

Главный тренер челябинской команды Алексей Тертышный в послематчевой пресс-конференции отметил, что команда старается одержать победу в оставшихся матчах регулярного чемпионата.

«Готовились к этому матчу. Просматривали соперника, знали, они очень хорошо сыграли домашнюю серию. Ребята сегодня вышли совсем с другим настроем. Получился хороший результат. У нас два юбиляра: молодые ребята забили первые голы в Высшей хоккейной лиге. Мы их обязательно поздравим. Молодцы, сработали. Концовка получилась „валидольной“, но хорошо, выстояли и довели матч до победы», — рассказал Алексей Тертышный.

У «Челмета» осталось лишь три игры до конца сезона, все они пройдут на домашнем льду. Ближайшая состоится в пятницу, 14 февраля, против ижевской «Ижстали».