«Челмет» завершил регулярный чемпионат победой над «Нефтяником»

В плей-офф челябинцы не вышли.

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В Челябинске состоялся последний матч регулярного чемпионата ВХЛ для команд «Челмет» и «Нефтяник». К слову, встречей с альметьевским клубом челябинцы начинали сезон, с ним же и закончили.

Команда гостей удобно расположилась на седьмой строчке турнирной таблице и точно попадает в плей-офф. И они не заявили своих главных игроков, которые являются «забивающими». Либо дали отдохнуть перед играми на выбывание, либо же не хотели попасть в первом раунде на «неудобного» соперника.

Но в первом периоде они атаковали чаще, чем «чёрно-белые». Но совсем больших проблем возле ворот Владислава Сухачёва они не создавали. И в самом конце стартового отрезка «Нефтяник» остался в меньшинстве, чем довольно быстро воспользовалась бригада большинства челябинской команды. Гол забросил Александр Кирпичников.

Едва игра возобновилась, в ворота соперника залетела и вторая шайба, уже от Кирилла Кошурникова. А во второй половине матча, на 35-й минуте, смог отличиться и Илья Зиновьев, увеличив преимущество своей команды до трёх заброшенных шайб. Но через минуту игроки «Нефтяника» смогли отыграть один гол. Только сделали они это усилиями челябинцев — при броске вдоль ворот шайба попала в клюшку защитнику «чёрно-белых» Александру Кирпичникову и отскочила в сетку. Второй отрезок завершился со счётом 3:1.

А в третьем периоде команда из Альметьевска вновь начала активно атаковать. И за 4 минуты до конца это принесло свои плоды — вторую и завершающую шайбу в этом матче забросил Виталий Каменев. Матч закончился с результатом 3:2 в пользу «Челмета».

Главный тренер команды Алексей Тертышный в послематчевой пресс-конференции отметил, что часть хоккеистов будут помогать в плей-офф «молодёжке».

«Хочу пожелать команде соперника пройти дальше в плей-офф, фарта. Для нас регулярный чемпионат закончился. Но работа — нет. Ряд хоккеистов пойдёт помогать „Белым медведям“. У „Трактора“ остались игры, кто-то там будет задействован. По дальнейшему расписанию определимся чуть позже», — рассказал Алексей Тертышный.

Отметим, что в этом сезоне через челябинский клуб прошло 55 хоккеистов. В прошлые сезоны эта цифра колебалась в пределах сорока. Нельзя сказать, хорошо это или плохо. Челябинцы завершили выступление в «Кубке Шёлкового пути» сезона 2019/20 на 11-м месте турнирной таблицы.